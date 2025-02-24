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Военное обозрение

Командир авианосца ВМС США освобождён от должности после столкновения с сухогрузом

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Источник изображения: topwar.ru

Атомный авианосец ВМС Соединенных Штатов «Гарри С. Трумэн» (USS Harry S. Truman) столкнулся с торговым судном «Бешикташ-М» (Besiktas-M) в Средиземном море неподалеку от египетского Порт-Саида. Об этом 13 февраля сообщило командование 6-го флота ВМС США, сам инцидент произошел днем раньше.

В сообщении уточняется, что в результате столкновения авианосец не получил каких-либо серьезных повреждений, среди членов экипажа пострадавших нет. О состоянии балкера Besiktas-M, следовавшего под флагом Панамы, и членах его команды никакой информации от американских военных не поступало.

Известно, что торговое судно следовало из Порт-Саида в румынскую Констанцу. По неофициальным данным, балкер получил незначительные повреждения, с членами экипажа все в порядке.

Авианосец ВМС США Harry S. Truman в последний год активно участвует в операциях на Ближнем Востоке, в частности, в Красном море. Недавно его атаковали ракетами и беспилотниками йеменские хуситы.

После проведения расследования причин инцидента командование ВМС США освободило от должности командующего авианосца Harry S. Truman Дэйва Сноудена. Причиной названа утрата уверенности в том, что Сноуден способен командовать кораблями ВМС США и нести ответственность за безопасность матросов. Другими словами, это огромный авианосец не сумел «увернуться» и избежать столкновения с балкером.

Военно-морские силы США предъявляют к командирам самые высокие требования и принимают меры для привлечения их к ответственности, если эти требования не соблюдаются. На военно-морских руководителей возложена значительная ответственность за своих подчинённых и корабли

— говорится в заявлении ВМС США.

Сноуден, который с декабря 2023 года занимал должность командира авианосца, будет временно назначен в военно-морские силы Атлантического океана. Капитан 1-го ранга Кристофер Хилл, командир авианосца «Дуайт Д. Эйзенхауэр», который проходит плановое техническое обслуживание на военно-морской верфи Норфолка, временно будет исполнять обязанности командира «Трумэна».

Между тем, американский боевой корабль получил повреждения от неудачной встречи с гражданским судном. По сообщению командования 6-го оперативного флота США, в минувшее воскресенье авианосец Harry S. Truman прибыл на базу Суда-Бэй на греческом острове Крит для проведения экстренного ремонта. У него повреждена платформа над одним из складских помещений, внешняя стенка двух складских помещений и помещения технического обслуживания. Расположенный рядом авиационный подъемник для самолетов из ангара не получил повреждений и полностью работоспособен.

Источник изображения: topwar.ru

Ранее командир авианосца Сноуден, еще до своей отставки, сообщал, что корабль полностью боеспособен, его палубная авиация выполняла полеты и после столкновения с балкером.

Эксперты подчеркивают, что аварии между военными и торговыми судами случаются редко, так как авианосцы в большинстве случаев перемещаются в составе хорошо организованных ударных групп. Однако, суда, проходящие через Суэцкий канал, обязаны двигаться друг за другом, что делает их более уязвимыми для столкновений.

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