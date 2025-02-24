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ТАСС

Посол РФ в Британии назвал недопустимым развертывание на Украине любых военных

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Посол РФ в Великобритании Андрей Келин
Посол РФ в Великобритании Андрей Келин.
Источник изображения: Юрий Михайленко/ ТАСС

Это относится и к военным из Великобритании, и "британцы об этом знают", подчеркнул Андрей Келин

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Россия категорически не приемлет развертывание на территории Украины любых иностранных военных подразделений. Это относится и к военным из Великобритании, и "британцы об этом знают", подчеркнул посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

"Для нас любое развертывание [иностранных военных], особенно британское, на территории Украины абсолютно неприемлемо, и британцы об этом знают", - обратил внимание дипломат в интервью телеканалу "Россия-1".

Он напомнил, что несколько дней назад уже заявлялась идея того, что киевский режим может остаться наедине с Европой без поддержки США: "Мол, Лондон может выдать 30 тыс. военных на Украину". "Потом стали понимать, что это абсолютно нереалистичная цифра. Максимум, что может сделать Лондон - собрать одну бригаду здесь. Потому что потребуется ротация где-то раз в полгода, потребуется постоянное укрытие, а это совершенно невозможно", - подчеркнул Келин.

Он отметил, что какого-то конкретного плана у Запада на данный момент нет, но продолжается обсуждение ряда возможных действий: "Обсуждаются сейчас все опции от развертывания небольшого количества военных вместе с североевропейцами - шведами, финнами, прибалтами, возможно. Но это будет очень маленькое развертывание".

При этом серьезные военные, по его словам, ставят такой ход действий "под большое сомнение", поскольку для любого развертывания войск "необходимо понять, зачем это делается и как это делается". "Потребуется согласовать правила применения силы, потребуется согласовать стратегию выхода и так далее. На это уходят годы в нормальной военной практике, - обратил внимание российский посол. - Поэтому можно, конечно, говорить [об этом], но это совершенно нереалистично". 

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Великобритания
Россия
США
Украина
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