«Калашников» сообщил о появлении новейших пулеметов РПЛ-20 в зоне спецоперации

«Калашников»: новейшие легкие пулеметы РПЛ-20 появились в зоне СВО

В зоне спецоперации по защите Донбасса уже появилась новейшая разработка концерна «Калашников» — легкие ручные пулеметы РПЛ-20 калибра 5,45 мм. Об этом 21 февраля сообщил главный конструктор концерна Сергей Уржумцев на международной выставке IDEX-2025 в Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

«Могу сказать, что пулеметы присутствуют в зоне проведения специальной военной операции», — сказал Уржумцев ТАСС.

Ранее, 12 августа 2024 года, Уржумцев пояснил, что аббревиатура РПЛ означает «ручной пулемет с ленточной подачей», он весит 5,2–5,5 кг в зависимости от количества патронов, имеет компактные размеры и может вести интенсивный автоматический огонь — около 700 выстрелов в минуту.

Это оружие предназначено для поддержки штурмовых подразделений и стрельбы из неустойчивого положения — в ограниченном пространстве, гористой или лесистой местности. При испытаниях в войсках пулемет получил хорошие отзывы.