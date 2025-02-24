Войти
ТАСС

Лавров заявил о необходимости учитывать первопричины кризиса на Украине

735
0
0
flags_Russia_Brasil
Флаги России и Бразилии. .

Глава МИД РФ обсудил с министром иностранных дел Бразилии российско-американские контакты в Эр-Рияде

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Бразилии Мауро Виэйра обсудили необходимость учитывать в Группе друзей мира первопричины кризиса на Украине и ряд других международных тем, включая российско-американские контакты в Эр-Рияде. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства по итогам встречи на полях СМИД Группы двадцати (G20) в Йоханнесбурге.

"В ходе обмена мнениями по украинскому кризису, ряду других международных и региональных сюжетов Сергея Лавров проинформировал о результатах состоявшихся в Эр-Рияде российско-американских контактов, привлек внимание к необходимости учета первопричин украинского кризиса в работе созданной при участии Бразилии Группы друзей мира стран глобального Юга", - указали в дипведомстве.

На Смоленской площади отметили, что в ходе беседы главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили актуальные темы двусторонней повестки дня, в частности, график намеченных контактов на высоком и высшем уровнях, сверили часы по основным направлениям взаимодействия Москвы и Бразилиа на ключевых многосторонних площадках, в том числе в рамках БРИКС, в котором в текущем году председательствует Бразилия. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Россия
США
Украина
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
БРИКС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.02 19:47
  • 49
Названо преимущество «Панциря-СМД-Е» с мини-ракетами
  • 24.02 17:44
  • 2
"Рособоронэкспорт" продвигает Checkmate на Ближний Восток
  • 24.02 17:15
  • 15
Украина получит два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex
  • 24.02 16:19
  • 2
Проблемы с самолетом "Байкал"
  • 24.02 16:14
  • 471
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 24.02 14:16
  • 1
Трамп считает, что Путину и Зеленскому следует провести встречу
  • 24.02 07:06
  • 3
Чем принципиально отличаются советские/российские танки от западных.
  • 23.02 22:25
  • 7695
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.02 14:34
  • 2
Дания передала Украине большую часть обещанных F-16
  • 23.02 08:23
  • 153
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 23.02 04:29
  • 7
Генштаб ВС РФ: в процессы анализа и постановки задач ВС РФ внедряют элементы ИИ
  • 23.02 03:00
  • 1
Песков: РФ согласна с США, что решать ситуацию на Украине лучше мирно
  • 22.02 19:30
  • 0
О сравнении ЗРС
  • 22.02 01:45
  • 2
Войска РФ получили по ГОЗ комплексы управления артиллерией "Планшет-А"
  • 21.02 22:21
  • 0
О причинах "превосходства" западной военной техники над советской/российской - по мнению "народа"