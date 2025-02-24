Лавров заявил о необходимости учитывать первопричины кризиса на Украине

Глава МИД РФ обсудил с министром иностранных дел Бразилии российско-американские контакты в Эр-Рияде

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Бразилии Мауро Виэйра обсудили необходимость учитывать в Группе друзей мира первопричины кризиса на Украине и ряд других международных тем, включая российско-американские контакты в Эр-Рияде. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства по итогам встречи на полях СМИД Группы двадцати (G20) в Йоханнесбурге.

"В ходе обмена мнениями по украинскому кризису, ряду других международных и региональных сюжетов Сергея Лавров проинформировал о результатах состоявшихся в Эр-Рияде российско-американских контактов, привлек внимание к необходимости учета первопричин украинского кризиса в работе созданной при участии Бразилии Группы друзей мира стран глобального Юга", - указали в дипведомстве.

На Смоленской площади отметили, что в ходе беседы главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили актуальные темы двусторонней повестки дня, в частности, график намеченных контактов на высоком и высшем уровнях, сверили часы по основным направлениям взаимодействия Москвы и Бразилиа на ключевых многосторонних площадках, в том числе в рамках БРИКС, в котором в текущем году председательствует Бразилия.