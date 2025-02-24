NZZ: у Европы нет альтернативы мирным переговорам по Украине

Главный редактор газеты Эрик Гуйер отметил, что политический курс бывшего президента США Джо Байдена заключался в том, чтобы давать Украине "слишком мало, чтобы жить, и слишком много, чтобы умереть"

ЖЕНЕВА, 21 февраля. /ТАСС/. У европейских стран нет иных способов решения конфликта на Украине, кроме как в ходе мирных переговоров с Россией, несмотря на их критику миротворческих инициатив нового американского руководства. Такое мнение в статье Neue Zürcher Zeitung (NZZ) выразил главный редактор газеты Эрик Гуйер.

По его мнению, политический курс бывшего президента США Джо Байдена заключался в том, чтобы давать Украине "слишком мало, чтобы жить, и слишком много, чтобы умереть". В этом контексте Гуйер полагает, что "даже более шаткий мир, основанный на реалиях силовой политики, лучше", чем продолжение подобных действий. "В любом случае, переговоры только начинаются. Вместо того, чтобы без конца говорить обо всех (деталях этих обсуждений - прим. ТАСС), мы должны подождать и посмотреть на результат", - указывает журналист.

Вопреки широко распространенному в европейских СМИ убеждению, Гуйер не считает, что США пошли на большие уступки России до начала переговоров, исключив вступление Украины в НАТО и не оспаривая права Москвы на освобожденные в ходе СВО территории. Он аргументирует это тем, что американцы никогда не собирались давать официальное обещание о защите Киева в рамках альянса, а европейцы никогда не были готовы защищать Украину ценой своей жизни. В свете этого главред NZZ указывает на лицемерие европейцев, которые обвиняют Трампа в уступчивости по отношению к России.

"Дональд Трамп сдержал свое слово. <…> Переговоры между США и Россией начались уже через месяц после его приведения к присяге. С точки зрения дипломатии, это почти скорость света. Это также намного больше, чем удалось его предшественнику Джо Байдену, не говоря уже о европейцах. Они громко критикуют, что не участвуют в переговорах. Но у них было три года, чтобы остановить гибель [людей]", - отмечает Гуйер.

Телефонный разговор президентов России и США

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили в состоявшемся 12 февраля телефонном разговоре в том числе перспективы урегулирования на Украине. По свидетельству Кремля, Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. Путин со своей стороны упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Трампом в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто путем мирных переговоров, отметила пресс-служба российского лидера. Глава администрации США написал в социальной сети Truth Social, что Москва и Вашингтон немедленно приступают к переговорам по урегулированию конфликта на Украине.

Выступление главы Пентагона

Выступая 12 февраля в столице Бельгии на очередном заседании контактной группы Запада, координирующей поставки оружия Киеву, шеф Пентагона Пит Хегсет подчеркнул, что возвращение к границам Украины по состоянию на 2014 год - это нереалистичная задача. Он также фактически исключил возможность принятия Украины в НАТО и предупредил Европу о том, что она сама, по мнению администрации Трампа, должна заниматься обеспечением своей безопасности. Позднее Трамп сослался на слова Хегсета о маловероятности возвращения к границам Украины 2014 года.