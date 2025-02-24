Войти
ЦАМТО

ОАЭ могут присоединиться к турецкому проекту по созданию истребителя нового поколения KAAN

606
0
0
Первый опытный образец перспективного турецкого истребителя Kaan (программа TF-X) в первом полете. Мюртед (Анкара), 21.02.2024
Первый опытный образец перспективного турецкого истребителя Kaan (программа TF-X) в первом полете. Мюртед (Анкара), 21.02.2024.
Источник изображения: Turkish Aerospace Industries (TAI)

ЦАМТО, 21 февраля. Объединенные Арабские Эмираты изучают возможность сотрудничества с Анкарой в рамках проекта турецкой компании Turkish Aerospace (TUSAS) по созданию истребителя нового поколения KAAN.

Как сообщает Armyrecognition.com, об этом заявил в рамках выставки IDEX-2025 генеральный директор TUSAS Мехмет Демироглу, отметив, что программа KAAN продолжает привлекать внимание зарубежных стран.

Напомним, что в декабре прошлого года переговоры с Турцией по вопросу приобретения до 100 истребителей KAAN начала Саудовская Аравия.

Как сообщалось, переговоры состоялись в конце декабря во время трехдневной встречи в Стамбуле, где глава Управления оборонной промышленности (SSB) Турции Халук Гергюн принял заместителя министра обороны Саудовской Аравии Халеда бин Хусейна аль-Бияри и командующего ВВС Турки бин Бандара Аль Сауда.

Обсуждения были сосредоточены на потенциальной закупке самолетов до конца текущего десятилетия, возможностях совместного производства, а также соглашении о передаче технологий с ожидаемыми поставками в 2030-х годах.

Ранее, в ходе визита в Турцию в октябре 2024 года, командующий ВВС Саудовской Аравии Турки бин Бандар Аль Сауд встретился с представителями турецких компаний TUSAS, Aselsan и Roketsan. Саудовские официальные лица получили подробную информацию о возможностях истребителя, а также изучили варианты стратегического сотрудничества.

Следует отметить, что интерес ОАЭ к турецким оборонным технологиям выходит за рамки проекта KAAN. В частности, TUSAS и эмиратская оборонная компания Calidus уже подписали соглашение о модернизации и разработке учебно-тренировочного самолета "Хуркус" (Hurkus). Партнерство направлено на повышение возможностей ВВС ОАЭ по подготовке летного состава.

Кроме того, ОАЭ проявили интерес и к турецкому проекту ударного вертолета ATAK. ВВС ОАЭ ранее испытали данную платформу и дали ей положительную оценку, однако переговоры об их потенциальном приобретении были приостановлены. На выставке IDEX-2025 обсуждения были направлены на переоценку условий возможной покупки вертолетов и изучение более широкого сотрудничества в этом сегменте.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Саудовская Аравия
Турция
Компании
Aselsan
Roketsan
TAI
Проекты
Истребитель 5 поколения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.02 19:47
  • 49
Названо преимущество «Панциря-СМД-Е» с мини-ракетами
  • 24.02 17:44
  • 2
"Рособоронэкспорт" продвигает Checkmate на Ближний Восток
  • 24.02 17:15
  • 15
Украина получит два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex
  • 24.02 16:19
  • 2
Проблемы с самолетом "Байкал"
  • 24.02 16:14
  • 471
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 24.02 14:16
  • 1
Трамп считает, что Путину и Зеленскому следует провести встречу
  • 24.02 07:06
  • 3
Чем принципиально отличаются советские/российские танки от западных.
  • 23.02 22:25
  • 7695
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.02 14:34
  • 2
Дания передала Украине большую часть обещанных F-16
  • 23.02 08:23
  • 153
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 23.02 04:29
  • 7
Генштаб ВС РФ: в процессы анализа и постановки задач ВС РФ внедряют элементы ИИ
  • 23.02 03:00
  • 1
Песков: РФ согласна с США, что решать ситуацию на Украине лучше мирно
  • 22.02 19:30
  • 0
О сравнении ЗРС
  • 22.02 01:45
  • 2
Войска РФ получили по ГОЗ комплексы управления артиллерией "Планшет-А"
  • 21.02 22:21
  • 0
О причинах "превосходства" западной военной техники над советской/российской - по мнению "народа"