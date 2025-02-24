ОАЭ могут присоединиться к турецкому проекту по созданию истребителя нового поколения KAAN

ЦАМТО, 21 февраля. Объединенные Арабские Эмираты изучают возможность сотрудничества с Анкарой в рамках проекта турецкой компании Turkish Aerospace (TUSAS) по созданию истребителя нового поколения KAAN.

Как сообщает Armyrecognition.com, об этом заявил в рамках выставки IDEX-2025 генеральный директор TUSAS Мехмет Демироглу, отметив, что программа KAAN продолжает привлекать внимание зарубежных стран.

Напомним, что в декабре прошлого года переговоры с Турцией по вопросу приобретения до 100 истребителей KAAN начала Саудовская Аравия.

Как сообщалось, переговоры состоялись в конце декабря во время трехдневной встречи в Стамбуле, где глава Управления оборонной промышленности (SSB) Турции Халук Гергюн принял заместителя министра обороны Саудовской Аравии Халеда бин Хусейна аль-Бияри и командующего ВВС Турки бин Бандара Аль Сауда.

Обсуждения были сосредоточены на потенциальной закупке самолетов до конца текущего десятилетия, возможностях совместного производства, а также соглашении о передаче технологий с ожидаемыми поставками в 2030-х годах.

Ранее, в ходе визита в Турцию в октябре 2024 года, командующий ВВС Саудовской Аравии Турки бин Бандар Аль Сауд встретился с представителями турецких компаний TUSAS, Aselsan и Roketsan. Саудовские официальные лица получили подробную информацию о возможностях истребителя, а также изучили варианты стратегического сотрудничества.

Следует отметить, что интерес ОАЭ к турецким оборонным технологиям выходит за рамки проекта KAAN. В частности, TUSAS и эмиратская оборонная компания Calidus уже подписали соглашение о модернизации и разработке учебно-тренировочного самолета "Хуркус" (Hurkus). Партнерство направлено на повышение возможностей ВВС ОАЭ по подготовке летного состава.

Кроме того, ОАЭ проявили интерес и к турецкому проекту ударного вертолета ATAK. ВВС ОАЭ ранее испытали данную платформу и дали ей положительную оценку, однако переговоры об их потенциальном приобретении были приостановлены. На выставке IDEX-2025 обсуждения были направлены на переоценку условий возможной покупки вертолетов и изучение более широкого сотрудничества в этом сегменте.