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ЦАМТО

Оборонный бюджет Шри-Ланки в 2025 ф.г. составит около 1,5 млрд. долл.

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Регулярная армия Шри-Ланки. Фото Reuters
Регулярная армия Шри-Ланки. Фото Reuters.

ЦАМТО, 21 февраля. Власти Шри-Ланки одобрили увеличение оборонного бюджета в 2025 финансовом году на 3% – до 442 млрд. ланкийских рупий (около 1,5 млрд. долл. США).

Как сообщает Jane’s Defence Weekly со ссылкой на опубликованную правительством страны 18 февраля бюджетную документацию, ассигнования Министерства обороны страны представляют собой номинальное увеличение на 3% по сравнению с пересмотренным оборонным бюджетом на 2024 ф.г., который составил 430,4 млрд. рупий (итоговый бюджет МО Шри-Ланки в 2023 ф.г. составил 382 млрд. рупий).

Бюджет Минобороны в 2025 ф.г. включает 382 млрд. рупий на "текущие расходы" (военные операции, зарплаты и техническое обслуживание). В общей сложности 60 млрд. рупий выделено на "капитальные расходы", включая закупки. Ассигнования на текущие расходы увеличиваются на 3% в годовом исчислении. Ассигнования на капитальные расходы возрастут на 1%.

В бюджетных документах подробно описывается финансирование видов Вооруженных сил Шри-Ланки. Крупнейшим получателем являются Сухопутные войска, которые получат 225,5 млрд. рупий, что примерно на 3% больше предыдущего года. Военно-морским силам и Военно-воздушным силам выделяется 92,5 и 72,1 млрд. рупий соответственно, что выше прошлого года на 12% и 4%, соответственно.

По статье "капитальные расходы" в 2025 ф.г. ВВС получат 21,4 млрд. рупий, ВМС – 19,3 млрд. рупий, СВ – 5,4 млрд. рупий.

Другими получателями в рамках бюджета МО являются канцелярия министра обороны, департаменты гражданской безопасности и метеорологии, а также Береговая охрана Шри-Ланки. Последняя получит 642 млн. рупий, включая 250 млн. рупий на капитальные расходы.

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Шри-Ланка
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