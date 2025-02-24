ОАЭ представили на IDEX-2025 первую самоходную гаубицу собственной разработки

Установка оснащена 155-миллиметровым орудием калибра 52, способным поражать цели на расстоянии до 56 км в зависимости от типа боеприпасов

АБУ-ДАБИ, 21 февраля. /ТАСС/. Эмиратская компания Calidus представила на международной выставке вооружений и военной техники IDEX-2025 самоходную артиллерийскую установку Lahab, передает корреспондент ТАСС.

Lahab позиционируется как первая самоходная гаубица, разработанная эмиратской оборонной компанией. Установка оснащена 155-миллиметровым орудием калибра 52, способным поражать цели на расстоянии до 56 км в зависимости от типа боеприпасов. Благодаря устройству автоматического заряжания гаубица может вести огонь с темпом до восьми выстрелов в минуту, а также поддерживает режим нанесения ударов по нескольким целям одновременно. В автоматическом заряжателе размещены 28 снарядов готовых к стрельбе, в резерве находятся еще 22 боеприпаса.

Самоходная артиллерийская установка Lahab на колесном шасси семейства Wahash массой 36 тонн оснащена двигателем мощностью 724 лошадиных сил. Защита экипажа соответствует стандарту STANAG 4569, обеспечивая устойчивость к крупнокалиберным снарядам и самодельным взрывным устройствам. В кабине предусмотрена автоматическая система пожаротушения, а также система защиты от химического, биологического, радиологического и ядерного воздействия. Для ближней обороны Lahab может оснащаться пулеметом калибра 12,7 мм и дымовыми гранатометами для маскировки.

Как сообщил ТАСС представитель компании Calidus, шасси бронетранспортера Wahash, на котором располагается артиллерийская установка, полностью разработана в ОАЭ. Боевая часть проектировалась в партнерстве с иностранной компанией, принадлежность которой Calidus не раскрывает. Эмиратская компания рассчитывает, что после технических испытаний гаубица будет принята на вооружение.

Calidus также представила на IDEX-2025 самоходную зенитную установку, созданную на базе колесного бронетранспортера Wahash. На ней установлена необитаемая башня со спаренной артиллерийской установкой, состоящей из двух 35-миллиметровых автоматических пушек от турецкой системы ПВО ближнего действия Korkut. По словам представителя компании, ОАЭ стали первой страной, которая будет использовать турецкую систему Korkut.

IDEX-2025 проходит в эмиратской столице с 17 по 21 февраля. Российская экспозиция площадью почти 1 тыс. кв м находится в общем павильоне и объединяет более 40 предприятий отечественного оборонно-промышленного комплекса. Одной из главных российских новинок стал танк Т-90МС, который впервые демонстрируется за рубежом в обновленной версии.