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ЦАМТО

Литва передала Украине очередной пакет военной помощи

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Флаги Литвы и НАТО
Флаги Литвы и НАТО.
Источник изображения: dostoinstvo2017.ru

ЦАМТО, 21 февраля. МНО Литвы 19 февраля подтвердило, что продолжает оказывать военную поддержку Украине: ВСУ передан новый пакет военной помощи, в который входят грузовые автомашины, тепловизионные прицелы, а также другое оборудование.

Пакет на сумму 80 млн. евро был представлен на последней встрече в Рамштайне. Он соответствует самым неотложным потребностям ВСУ и составляет почти половину ежегодных обязательств Литвы перед Украиной. Предполагается, что с учетом поддержки, оказанной Украине в этом году, объем военной помощи Литвы достигнет отметки в 1 млрд. евро.

Согласно планам, в этом году основными направлениями поддержки ВС Украины станут поставка средств ПВО, боеприпасов, беспилотных летательных аппаратов, систем противодействия БЛА, в т.ч. разрабатываемых литовской оборонной промышленностью, а также поддержка украинской оборонной промышленности посредством финансирования поставок вооружений, производимых на Украине.

Литва также внесет свой вклад в Коалицию по разминированию, которую она возглавляет совместно с Исландией, и по возможности, в другие Коалиции, членом которых является. Военная помощь также будет оказываться через международные фонды, коллективные инициативы, путем обучения украинских военнослужащих и реабилитации раненых.

С начала конфликта на Украине общий объем оказанной Литвой помощи Киеву превысил 1,5 млрд. евро, в том числе военная помощь на данный момент превысила 769 млн. евро.

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