Совбез рекомендовал усилить мониторинг угроз портовой инфраструктуре

Совбез рекомендовал усилить мониторинг стран, способных создать угрозы портам

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. В Совбезе РФ рекомендовали органам власти усилить мониторинг деятельности стран, способных создать угрозы подводной и портовой критической инфраструктуре, сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Григорий Молчанов, слова которого приведены в сообщении пресс-службы аппарата Совбеза.

"В целях нейтрализации угроз подводной и портовой критической инфраструктуре РФ межведомственной комиссией Совета безопасности РФ по военной безопасности рекомендовано соответствующим федеральным органам исполнительной власти усилить мониторинг деятельности иностранных государств, способных формировать угрозы подводной и портовой критической инфраструктуре России, а также обеспечить повышение эффективности системы комплексной защиты портовой инфраструктуры страны от различных средств нападения противника", - сказал Молчанов.