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РИА Новости

Минобороны и Генпрокуратура подали иск к изобретателю из Рязани

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Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Минобороны подало в суд на рязанского изобретателя способа пеленгации целей

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Минобороны и Генпрокуратура подали в Суд по интеллектуальным правам иск к рязанскому изобретателю, дело может касаться патента на способ пеленгации целей.

"В суде зарегистрирован иск Генеральной прокуратуры и министерства обороны РФ к Герману Владимиру Ильичу", - сообщили РИА Новости в суде.

Иск еще не принят к рассмотрению, дата заседания не назначена.

Третьими лицами по делу значатся Рязанский приборостроительный завод, Национальный центр вертолетостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова, а также Федеральная служба по интеллектуальной собственности.

По данным РБК, Герман работает на Рязанском приборостроительном заводе и создал служебное изобретение, которому завод придал статус "секрет производства". Вероятно, ведомства оспаривают патент на способ пеленгации целей радиолокационной системой.

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Страны
Россия
Компании
МВЗ им. Миля
Роспатент
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