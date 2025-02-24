Минобороны и Генпрокуратура подали иск к изобретателю из Рязани

Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве.

Минобороны подало в суд на рязанского изобретателя способа пеленгации целей

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Минобороны и Генпрокуратура подали в Суд по интеллектуальным правам иск к рязанскому изобретателю, дело может касаться патента на способ пеленгации целей.

"В суде зарегистрирован иск Генеральной прокуратуры и министерства обороны РФ к Герману Владимиру Ильичу", - сообщили РИА Новости в суде.

Иск еще не принят к рассмотрению, дата заседания не назначена.

Третьими лицами по делу значатся Рязанский приборостроительный завод, Национальный центр вертолетостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова, а также Федеральная служба по интеллектуальной собственности.

По данным РБК, Герман работает на Рязанском приборостроительном заводе и создал служебное изобретение, которому завод придал статус "секрет производства". Вероятно, ведомства оспаривают патент на способ пеленгации целей радиолокационной системой.