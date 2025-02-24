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ТАСС

FT: пересмотр бюджета NASA может ударить по планам ЕС по изучению Луны

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Логотип лунной программы Artemis
Логотип лунной программы Artemis.
Источник изображения: Изображение: NASA

Европейское космическое агентство готовится к тому, что США могут отменить ключевые элементы программы Artemis

ЛОНДОН, 21 февраля. /ТАСС/. Планы Европы по изучению Луны могут оказаться под угрозой из-за пересмотра бюджета американской программы исследования и освоения Луны Artemis. Об этом пишет газета Financial Times.

По ее данным, ведомство по повышению эффективности работы правительства страны (DOGE) намерено проанализировать расходы в NASA, включая программу Artemis с бюджетом почти $100 млрд. Теперь Европейское космическое агентство (ESA) готовится к тому, что США могут отменить ключевые элементы программы Artemis. "На нее опираются многие амбиции Европы по изучению Луны", - пишет газета.

Газета отмечает, что ESA вместо США могло бы пойти на сотрудничество с Индией, которая планирует высадить астронавтов на Луну к 2040 году. Пересмотр расходов может ударить также по проекту американской окололунной станции Lunar Gateway. ESA поставляет ключевые элементы для станции, взамен NASA допустит к работе на ней трех европейских астронавтов. 

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