Эмиратская Calidus представила РСЗО Barq собственной разработки

Производитель указывает, что ей достаточно одной минуты для полного залпа

АБУ-ДАБИ, 21 февраля. /ТАСС/. Эмиратская компания Calidus представила на международной выставке вооружений и военной техники IDEX-2025 мультикалиберную реактивную систему залпового огня (РСЗО) Barq собственной разработки, передает корреспондент ТАСС.

Barq - первая реактивная система залпового огня, полностью разработанная в ОАЭ, которые импортируют большую часть вооружений из западных стран. Она установлена на двухосное колесное шасси и оснащена двигателем мощностью 375 лошадиных сил. Максимальная скорость установки, как утверждает производитель, может достигать 125 километров в час.

Система способна одновременно запускать барражирующий боеприпас, а также стандартные реактивные снаряды трех разных калибров - 122, 220 и 300 мм. Максимальная дальность стрельбы составляет 70 км. Производитель указывает, что Barq достаточно одной минуты для полного залпа. Подготовка системы к выстрелу занимает не более трех минут.

Как сообщил ТАСС представитель Calidus, ракетная система Barq проходит последние технические испытания. Компания рассчитывает, что после завершения всех необходимых процедур Barq будет принята на вооружение эмиратской армии.

Calidus - оборонное предприятие, основанное в 2015 году и базирующееся в Абу-Даби. Она занимается разработкой и производством военной техники. Среди основных проектов компании - бронированные машины семейства Wahash и легкий штурмовик B-250, разработанный совместно с бразильской компанией Novaer.

IDEX-2025 проходит в Абу-Даби с 17 по 21 февраля. Российская экспозиция площадью почти 1 тыс. кв. м находится в общем павильоне и объединяет более 40 предприятий отечественного оборонно-промышленного комплекса. Одной из главных российских новинок стал танк Т-90МС, который впервые демонстрируется за рубежом в обновленной версии.