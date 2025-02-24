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ТАСС

ОСК представила новые проекты по обновлению дноуглубительного флота России

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Дноуглубительное судно
Дноуглубительное судно.
Источник изображения: Министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области

В корпорации пояснили, что в настоящее время средний возраст дноуглубительных судов в РФ составляет более 40 лет, что приводит к устареванию технологических процессов

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) представила на конгрессе "Гидротехнические сооружения и дноуглубление" новые проекты по обновлению дноуглубительного флота России. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации.

"На VII конгрессе "Гидротехнические сооружения и дноуглубление" ОСК представила свои возможности по обновлению дноуглубительного флота России. Корпорация поделилась опытом строительства, импортозамещения и презентовала новые разработки высокотехнологических земснарядов. Спикеры ОСК выделили ключевые вызовы и возможности, связанные с обновлением флота, а также подтвердили готовность к реализации масштабных проектов в этой области", - сказали в пресс-службе.

В частности, конструкторское бюро ОСК "Алмаз" представило новые проекты для работы на Северном морском пути, в числе которых самоотвозный земснаряд проекта 05470 с объемом трюма 4 тыс. куб. м и грунтоотвозные самоходные шаланды объемом трюма 800 куб. м и 1,2 тыс. куб. м. Эти суда предназначены для работы на глубинах до 20 метров и способны поддерживать судоходные пути в рабочем состоянии.

В ОСК пояснили, что в настоящее время средний возраст дноуглубительных судов в России составляет более 40 лет, что приводит к устареванию технологических процессов, высокой себестоимости выемки грунта и увеличению эксплуатационных расходов. Это создает значительные риски для поддержания судоходных путей и реализации новых инфраструктурных проектов.

В пресс-службе отметили, что в рамках форума был поднят вопрос о необходимости строительства плавучих кранов и крановых судов для дноуглубительных и гидротехнических работ в акваториях портов. ОСК, опираясь на разработки конструкторского бюро "Коралл", готова предложить решения по проектированию кранов грузоподъемностью от 25 до 1,6 тыс. тонн и оборудования для заказчиков.

"Обновление дноуглубительного флота является критически важным для поддержания судоходных путей и реализации новых инфраструктурных проектов. На конгрессе ОСК заявила о готовности к проектированию и строительству новых судов, что позволит снизить зависимость от иностранного флота, оборудования и технологий", - подчеркнули в корпорации. 

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Страны
Россия
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ОСК
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