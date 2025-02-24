"Ремдизель": иностранные партнеры на IDEX 2025 заинтересовались медицинским автомобилем "Линза"

ЦАМТО, 21 февраля. Иностранные партнеры на выставке IDEX 2025 проявили повышенный интерес к медицинскому автомобилю "Линза" и базовому шасси для установки различных комплексов обороны.

Об этом агентству "РИА Новости" сообщил гендиректор предприятия "Ремдизель" Александр Захаров.

"Интересуются машинами, большой интерес к базовому шасси, к медицинской машине", – сказал он на полях выставки IDEX 2025.

Кроме того, он отметил колоссальный интерес к представленной в прошлом году на выставке World Defence Show в Саудовской Аравии машине для спецназа "Титан". Гендиректор "Ремдизеля" отметил, что в своем классе (до 15 т полной массы) она достаточно мощно вооружена – может оснащаться турелью или боевым модулем с ПТУР и пулеметом.

Он добавил, что такой высокий интерес связан с тем, что все модели "Ремдизеля" участвуют в спецоперации и постоянно дорабатываются с учетом обратной связи от военнослужащих.

"Первый вопрос, который люди задают, когда подходят к нам, это воюет ли техника. Дальше уже реклама не нужна. Люди понимают, что это техника, которая не просто стоит и красиво выглядит, а выполняет боевые задачи", – отметил А.Захаров.