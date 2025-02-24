Мирошник: США ощущают бесперспективность "военных инвестиций" Киеву

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима обратил внимание на заявление вице-президента США Джея Ди Вэнса, который признал, что Москва имеет и сохранит масштабные преимущества над Киевом и коллективным Западом в конфликте на Украине

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Нынешняя администрация США в "украинском кейсе" пытается разобраться с коррупцией предшественников, Вашингтон ощущает бесперспективность "военных инвестиций" Киеву. Об этом написал в своем Telegram-канале посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Дипломат обратил внимание на заявление вице-президента США Джея Ди Вэнса, который признал, что Москва имеет и сохранит масштабные преимущества над Киевом и коллективным Западом в конфликте на Украине.

"США ощущают бесперспективность "военных инвестиций" Киеву. Зачем платить в никуда? Нынешняя администрация США в "украинском кейсе" для себя коррупционных соблазнов не узрела. Им интереснее разобраться с коррупцией предшественников", - прокомментировал Мирошник.

Президент США Дональд Трамп 19 февраля заявил, что Владимир Зеленский уговорил США потратить $350 млрд на войну, которая не могла быть выиграна. Сам Зеленский в начале февраля заявил, что не знает, куда делись выделенные Вашингтоном Киеву $200 млрд на военную помощь. По его данным, Украина получила от США лишь немногим более $76 млрд. Трамп ранее подчеркивал, что пришло время разобраться, где все выделенные Вашингтоном Киеву деньги.