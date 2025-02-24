Página12: фонды-стервятники планируют заработать на минеральных ресурсах Украины

В конфликте на Украине "фонды-стервятники" ожидают выгоды за свои услуги, пишет Página12. Инвестиционные фонды, банки и транснациональные корпорации надеются на крупную экономическую прибыль от Киева, в том числе получив минеральные ресурсы и земли в пользование без какого-либо контроля.

Даниэль Керсффельд (Daniel Kersffeld)

В процессе уменьшения враждебности к России при прямом вмешательстве Вашингтона ключевую роль играют банковские организации и особенно "фонды-стервятники", которые с нетерпением ждут возможности получить выгоду (и прежде всего заработать) за услуги, оказанные Украине, и одновременно начинают формировать экономическое будущее Украины в своих интересах.

Крупнейшая в мире компания, управляющая инвестиционными фондами, с активами около 12 триллионов долларовBlackRock, шестая по величине международная компания по управлению инвестициями в мире PIMCO (Pacific Investment Management Company) и крупнейший в мире банк JP Morgan Chase составляют мощный финансовый конгломерат, базирующийся в США, который в последние годы в обмен на выгодные контракты сотрудничает с Украиной.

Отношения между Киевом и компанией BlackRock начались в 2014 году, когда инвестиционный фонд стал крупным держателем государственного долга после прозападного переворота на Украине, направленного против бывшего президента Виктора Януковича.

Эти связи продолжали укрепляться при нынешнем правительстве Владимира Зеленского, особенно после начала конфликта с Россией в феврале 2022 года. Тогда компании, нацеленные на получение прибыли при минимальных затратах с помощью финансовых спекуляций и зачастую вымогательских действий, присоединились к BlackRock, взяв на себя часть огромного внешнего долга в размере почти 170 миллиардов долларов. Эти компании связаны с такими организациями, как МВФ и ВБ.

После начала конфликта BlackRock и PIMCO согласились приостановить начисление процентов на два года. В начале 2024 года соглашение было продлено еще на год при условии, что Зеленский будет сотрудничать с этими корпорациями с целью привлечения частных инвестиций для послевоенного восстановления страны. "Фонды-стервятники" взяли на себя ведущую роль в этом новом экономическом процессе, контролируя различные корпорации, заинтересованные в получении быстрой прибыли на Украине, и выставляя им счета.

Во время форума в Давосе в январе прошлого года Зеленский провел закрытые встречи с главными исполнительными директорами и управляющими транснациональных компаний для заключения дерзких многомиллионных сделок без особой огласки. Под контролем союзных структур президент проводил встречи с директорами корпораций, занимающихся международными финансами, таких как Bridgewater Associates и Carlyle Group, с компаниями, занимающимися инвестициями в недвижимость, например, Blackstone, с IT-центрами, например, Dell, и с компаниями по производству стали, такими как ArcelorMittal.

Влияние финансовых компаний на процесс установления мира неоспоримо, так как у них есть свой собственный план для послевоенной Украины, который выходит далеко за рамки быстрой приватизации и обременительных контрактов с государственным сектором.

При поддержке правительства Дональда Трампа главный интерес инвестиционных фондов заключается в скорейшем создании "банка реконструкции", основанного на их собственным опыте венчурных фирм с управлением на международном уровне. Этот проект далек от "Плана Маршалла 2.0", предложенного основными европейскими странами в пользу определенных корпораций в сфере обороны, транспорта или промышленности на Украине. Все указывает на то, что Европа не играет главную роль на этом первом этапе диалога.

Несмотря на то, что Зеленский считается их главным союзником и что для получения причитающихся сумм не существует серьезных юридических или политических препятствий, держатели украинских долговых облигаций уже наняли юридическую фирму Weil Gotshal & Manges и консультационную фирму PJT Partners для начала возможных судебных разбирательств в случае возникновения споров в ближайшем будущем.

В конце концов, окончание конфликта — это не то, чего ожидали и в США, и тем более в Европе, когда НАТО терпит крах перед лицом торжествующей России. Кроме того, в ближайшие месяцы на Украине могут произойти некоторые далеко идущие изменения, особенно если будут проведены серьезные реформы в политической и военной сфере. При этом большая группа держателей облигаций в лице "фондов-стервятников" надеется получить 23 миллиарда долларов за счет реструктуризации долга Украины, которая сразу же начнется в послевоенный период.

Тем временем BlackRock, PIMCO, другие инвестиционные фонды и все большее число компаний, банков и транснациональных корпораций надеются получить крупную экономическую прибыль от крайне ослабленной и измученной военными действиями Украины — конечно, при условии, что их главный партнер Владимир Зеленский останется у власти и согласится полностью выплатить все долги, в том числе посредством передачи минеральных ресурсов и государственных земель в пользование различным коммерческим фирмам без какого-либо контроля.