Противовоздушная оборона Великобритании до позорного уязвима (The Telegraph UK, Великобритания)

Telegraph: ПВО Британии беззащитны перед ядерными и баллистическими ракетами

В Британии признали: их ПВО до позорного уязвима, пишет The Telegraph. Британцы могут отразить атаку бомбардировщиков в стиле холодной войны, но беззащитны перед угрозой ядерной или баллистической ракеты. А в случае атак БПЛА тех средств, что есть, определенно не хватило бы, добавляют эксперты.

Том Шарп (Tom Sharpe)

Ни радиолокационных станций воздушного базирования, ни тяжелых ракет, ни беспилотников.

Прямо сейчас интегрированная противовоздушная и противоракетная оборона (ИППО) – горячая тема для обсуждения внутри НАТО. На самом деле, речь не идет о чисто оборонительной системе: она также может играть роль механизма ведения наступательных операций или средства сдерживания. Можно предположить, что на сегодняшний день ИППО – одна из важнейших оборонных систем, особенно учитывая происходящие в мире события: прежде всего, борьбу за небо над Украиной, массовые ракетные и беспилотные удары по Израилю, а также блокирование хуситами прохода судов в южной части Красного моря.

Поскольку оборонный бюджет Великобритании – пятый в мире по величине (третий среди стран-участниц НАТО), можно было бы предположить, что наши позиции в этой области достаточно сильны. К сожалению, как часто бывает, это предположение не соответствует действительности.

При детальном анализе ИППО полезно разделить угрозу на три части: баллистическое оружие (включая ядерное), обычные ракеты (воздушного и подводного запуска) и беспилотники. Если рассмотреть вероятность нападения с помощью любого из этих видов оружия, становится понятно, почему по окончании холодной войны ИППО почти никто не принимал всерьез – уровень угрозы был слишком низким. Сейчас, однако, она вполне реальна.

На сегодняшний день все три оборонных службы Королевства обладают определенным потенциалом для борьбы с некоторыми из этих угроз. В распоряжении ВВС находятся истребители быстрого реагирования Quick Reaction Alert. Эти самолеты иногда попадают в заголовки газет, если у вас в доме дребезжат стекла, пока истребители на сверхзвуковой скорости летят мимо на перехват подозрительных самолетов. Такими подозрительными бортами часто оказываются российские бомбардировщики "Медведь" или морские патрульные самолеты, заходящие в воздушное пространство в район действия ПВО Великобритании. Состоит на вооружении и F-35B – единственный в Великобритании стелс-самолет пятого поколения, эксплуатируемый ВВС совместно с Королевским флотом.

ВВС также сможет использовать самолеты раннего предупреждения E-7 Wedgetail, когда те поступят на вооружение – в настоящее время нет возможности использовать воздушный радар. Для обнаружения самолетов, ракет или беспилотников, приближающихся к территории Великобритании, мы вынуждены полагаться на сеть наземных радаров. Не лучший вариант, поскольку расположенные на земле радиолокационные станции имеют ограниченную дальность, в пределах которой могут остаться незамеченными низколетящие беспилотники или крылатые ракеты. Однако существует общий натовский флот радарных самолетов E-3 Sentry, предназначенных для защиты альянса от провокаций с востока.

Военно-воздушные силы также активно эксплуатируют "антидроновую" систему ПВО, задействующую меры электронного противодействия и глушения для поражения БПЛА. Ее вскоре дополнит лазерная система Dragonfire, а также – по мере ввода в эксплуатацию – и другие виды вооружений. Прогресс в этой быстро развивающейся области обусловлен как ведением сухопутных операций на Украине, так и морскими операциями в Красном море – и, честно говоря, жду не дождусь, когда эти системы наконец-то будут введены в строй.

В состав британских вооруженных сил входит 7-я группа противовоздушной обороны, базирующаяся на острове Торни. У них на вооружении имеется модификация Sky Sabre общей противовоздушной модульной ракеты (ОПМР – извините, но там у всего есть своя аббревиатура), дальность действия радиолокационной станции которой составляет порядка 120 километров, а самой ракеты – около 24 километров. Совместно с Италией и Польшей ведется разработка модификаций с большей дальностью, но пока что говорить об этом рано. Кроме того, есть также ракета Starstreak, а также легкая многоцелевая Martlet. Обе они имеют очень малую дальность (около восьми километров) и предназначены для противодействия угрозам со стороны самолетов с высокими летными характеристиками, низколетающей авиации и внезапных атак вертолетов.

Все наши ракеты наземного базирования имеют малую дальность и являются экспедиционными по своей конструкции. Они разрабатывались не для того, чтобы обеспечивать покрытие обширной территории Великобритании. Тем не менее, можно сказать, что они обладают определенным потенциалом против обычных ракет и атак беспилотников – угроз номер два и три в моем перечне.

Королевский флот располагает эсминцем Type 45 с системой вооружения Sea Viper. Она включает в себя многофункциональный корабельный радар Sampson (максимальная дальность – 400 километров), корабельную установку вертикального пуска Sylver (48 шахт) и ракету Aster 30 (дальность – 120 километров). Из шести построенных кораблей в любой момент готовы к использованию два – причем, как в случае с любой системой вооружений, чтобы продемонстрировать свою эффективность, им надо находиться в нужном месте в нужное время. Для достижения этой цели ВВС и ВМФ могут сотрудничать – вплоть до того, что ВВС могут подсказывать кораблям Королевского флота, где лучше занять позицию. Type 45 продемонстрировал, что он способен поражать низколетящие баллистические ракеты, крылатые ракеты и беспилотники. Вместе с тем, эсминец не способен сбивать ракеты с внеатмосферной траекторией, гиперзвуковые ракеты, а также не годится для борьбы с дронами, летящими над сушей. Другими словами, ограниченный потенциал борьбы с угрозой №1, неплохой – в случае с угрозой №2 (если он находится в правильном месте) и нулевой – против угрозы №3. ВМФ также использует F-35B, и, если ситуация с Россией и правда запахнет жареным, именно они станут ключевой частью "североатлантического вала".

Резюмируя. Мы можем отразить атаку бомбардировщиков в стиле холодной войны, но средства, которыми мы для этого располагаем, преимущественно экспедиционные, и доставить их в нужное место можно, только уведомив руководство. Если подводная лодка выпустит крылатую ракету с западных берегов Ирландии по, допустим, Хитроу, ничего не выйдет. Мы беззащитны перед лицом угрозы ядерной или баллистической ракеты; в случае с угрозой атак БПЛА оборонный потенциал совершенствуется, но того, что есть, определенно не хватило бы.

На самом деле, исправить положение можно было бы довольно легко. Конечно, я говорю как истинный моряк, но лучшим вариантом были бы ракеты наземного базирования Sea Viper, обеспечивающие перекрывающееся покрытие ключевых стратегических объектов: аэропорты, порты, авиабазы и критически важные объекты инфраструктуры страны. Всего одна батарея на базе ВВС "Сакса Ворд" на Шетландских островах доставит головную боль российским бомбардировщикам при заходе на посадку и, вероятно, удлинит их маршрут, поскольку они захотят по возможности облететь ее. Как всегда, дело не только в том, чтобы контролировать пространство, но и в том, чтобы сбивать самолеты. Еще одна интересная тема для потенциальной дискуссии – что произойдет, если какая-нибудь из этих мер поставит под сомнение действенность Сил быстрого реагирования, что встретит яростное сопротивление со стороны ВВС – но поговорим об этом как-нибудь в другой раз.

В качестве готовой альтернативы Sea Viper существует семейство перехватчиков класса "земля-воздух" Patriot. Есть и еще более высококлассная версия, THAAD, разработанная специально для того, чтобы уничтожать баллистические ракеты. В руках ВСУ Patriot продемонстрировал впечатляющие результаты, сбивая ранее считавшиеся непобедимыми российские гиперзвуковые ракеты. Имеется и европейская система SAMP/T (уже используется во Франции и Италии), а также Meads (США, Германия и Италия). "Железный купол" нам не подходит: слишком малая дальность (65 километров). Из израильских систем лучше всего подошли бы представители семейства Arrow (дальность от 160 до 3200 километров в зависимости от модификации) или "Праща Давида" (320 километров).

Но мы подошли к самому главному. Одна батарея THAAD из шести пусковых установок по восемь ракет в каждой, с двумя оперативными центрами и радаром AN/TPY-2 стоит 1,8 миллиарда долларов. Ракеты стоят по 12,6 миллиона за штуку. Суровая реальность такова, что оборону Великобритании так долго выхолащивали, что сейчас мы едва можем позволить себе самое необходимое: корабли, танки, реактивные самолеты и обустройство мест их дислокации. Кроме того, мы не тратим достаточно, чтобы противодействовать всему, чему нас на ежедневной основе подвергает Россия: например, кибератакам и противостоянию на морском дне.

Отсутствие серьезного противовоздушного ракетного потенциала наземного базирования – еще один очевидный пробел в нашей системе обороноспособности, равно как и отсутствие радиолокационных станций воздушного базирования. Когда страны наподобие Иордании и Румынии – и даже Египет – имеют на вооружении Patriot, становится немного неловко, что лучшее, что мы можем предложить, – это Sky Sabre. Эти недостатки надо исправить.

Но всех, кто ожидает, что Стратегический обзор обороны обеспечит стране необходимую для такой перестройки финансовую свободу, подозреваю, ждет разочарование.