Боец РФ: минные поля, устанавливаемые с помощью "Земледелия", трудно обезвредить

Командир взвода инженерных заграждений группировки войск "Центр" лейтенант Даниил Чекмарев отметил, что в зависимости от задачи такие расчеты доставляют кассетными боеприпасами как противопехотные, так и противотанковые мины

ДОНЕЦК, 21 февраля. /ТАСС/. Минные поля, устанавливаемые российскими военнослужащими при помощи системы "Земледелие" в зоне СВО, практически невозможно обезвредить. Об этом ТАСС сообщил командир взвода инженерных заграждений группировки войск "Центр" лейтенант Даниил Чекмарев.

"Машина способна за короткий срок установить минное поле шириной в несколько километров. Делает это очень просто и быстро. Мины новые, оборудованы сейсмическими и магнитными датчиками. Разминировать наши минные поля практически невозможно", - сказал он.

Чекмарев отметил, что в зависимости от задачи расчеты "Земледелия" доставляют кассетными боеприпасами как противопехотные, так и противотанковые мины. Также может быть создано смешанное минное поле. Дальность работы системы - от 5 до 15 км. "Противник не понимает, что за мины упали, что за кассетная часть. Он привык, что стреляют артиллерийские орудия, "Грады" или ТОСы. Здесь он впадает в замешательство: "Что это прилетело, как с этим бороться?", - добавил боец.

Инженерная система дистанционного минирования "Земледелие" поступила на вооружение российских войск в 2020 году. Установка построена по принципу реактивных систем залпового огня. Для минирования используются боеприпасы с двигателем на твердом топливе, начиненные различными типами мин. Установка предназначена для быстрой постановки минных заграждений. Система способна "засеять" минное поле любой сложности, включая заранее предусмотренные участки для прохода своих войск.

Боекомплект пусковой установки "Земледелия" состоит из 50 боеприпасов калибра 122 мм, начиняемых разрывными противопехотными или противотанковыми минами. Машина выполнена на базе восьмиколесного шасси грузовика "Камаз" и оснащена бронированной кабиной.