Фрегат «Адмирал флота Касатонов» провел учения по защите интересов РФ в Арктике

Экипаж фрегата «Адмирал флота Касатонов» провел учебную тренировку по защите морских интересов России в Арктике в преддверии Дня защитника Отечества. Об этом 21 февраля сообщили в пресс-службе Северного флота (СФ).

«В преддверии Дня защитника Отечества экипаж фрегата «Адмирал флота Касатонов» провел тренировку по защите морских интересов России в Арктике. В ходе тренировки был отработан ряд учебно-боевых задач по предназначению корабля, в том числе выполнены артиллерийские стрельбы. По замыслу тренировки, силы условного противника развернуты в Баренцевом море, ими предпринята попытка высадки морского десанта на побережье Кольского полуострова», — сообщили в ведомстве.

В ходе тренировки специалисты радиотехнической боевой части судна успешно обнаружили и идентифицировали цель — десантную группу условного противника, высадившуюся на побережье. После этого расчет артиллерийского комплекса А-192М взял цель на сопровождение, а затем успешно поразил на удалении 14 км от корабля.

«В День защитника Отечества хочу пожелать защитникам отечества быть смелыми, ответственными, готовыми в любую минуту выполнить поставленные задачи. И [быть] с чувством юмора, потому что на флоте без этого никак», — сказал радиометрист фрегата ефрейтор Василий.

Также в море экипаж боевого корабля провел тактическое учение по радиационной, химической и биологической защите при ведении противником боевых действий.

«В ходе отработки одного из эпизодов учения, с поступлением команды «радиационная опасность» была включена система универсальной водяной защиты, а также создан подпор воздуха в корабельных помещениях», — сообщили в ведомстве.

В рамках такой тренировки североморцы отработали нормативы по надеванию средств защиты и противогазов.

Помимо «Адмирала флота Касатонова» в Северном флоте действуют еще два фрегата этого же проекта — «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» и «Адмирал Головко».

17 февраля корабли ВМФ РФ приняли участие в открытии военно-морского учения в Индонезии. В церемонии открытия приняли участие экипажи корветов Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ РФ «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов». Российскую делегацию возглавляет заместитель Главнокомандующего Военно-Морским Флотом России адмирал Владимир Воробьев.