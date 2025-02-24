Войти
Известия.ru

Фрегат «Адмирал флота Касатонов» провел учения по защите интересов РФ в Арктике

535
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Экипаж фрегата «Адмирал флота Касатонов» провел учебную тренировку по защите морских интересов России в Арктике в преддверии Дня защитника Отечества. Об этом 21 февраля сообщили в пресс-службе Северного флота (СФ).


«В преддверии Дня защитника Отечества экипаж фрегата «Адмирал флота Касатонов» провел тренировку по защите морских интересов России в Арктике. В ходе тренировки был отработан ряд учебно-боевых задач по предназначению корабля, в том числе выполнены артиллерийские стрельбы. По замыслу тренировки, силы условного противника развернуты в Баренцевом море, ими предпринята попытка высадки морского десанта на побережье Кольского полуострова», — сообщили в ведомстве.

В ходе тренировки специалисты радиотехнической боевой части судна успешно обнаружили и идентифицировали цель — десантную группу условного противника, высадившуюся на побережье. После этого расчет артиллерийского комплекса А-192М взял цель на сопровождение, а затем успешно поразил на удалении 14 км от корабля.

«В День защитника Отечества хочу пожелать защитникам отечества быть смелыми, ответственными, готовыми в любую минуту выполнить поставленные задачи. И [быть] с чувством юмора, потому что на флоте без этого никак», — сказал радиометрист фрегата ефрейтор Василий.

Также в море экипаж боевого корабля провел тактическое учение по радиационной, химической и биологической защите при ведении противником боевых действий.

«В ходе отработки одного из эпизодов учения, с поступлением команды «радиационная опасность» была включена система универсальной водяной защиты, а также создан подпор воздуха в корабельных помещениях», — сообщили в ведомстве.

В рамках такой тренировки североморцы отработали нормативы по надеванию средств защиты и противогазов.

Помимо «Адмирала флота Касатонова» в Северном флоте действуют еще два фрегата этого же проекта — «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» и «Адмирал Головко».

17 февраля корабли ВМФ РФ приняли участие в открытии военно-морского учения в Индонезии. В церемонии открытия приняли участие экипажи корветов Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ РФ «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов». Российскую делегацию возглавляет заместитель Главнокомандующего Военно-Морским Флотом России адмирал Владимир Воробьев.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
Россия
Продукция
А-192
Проекты
20380 Корвет-1
22350
Арктика
Военные учения
СФ
ТОФ
ЯО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.02 19:47
  • 49
Названо преимущество «Панциря-СМД-Е» с мини-ракетами
  • 24.02 17:44
  • 2
"Рособоронэкспорт" продвигает Checkmate на Ближний Восток
  • 24.02 17:15
  • 15
Украина получит два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex
  • 24.02 16:19
  • 2
Проблемы с самолетом "Байкал"
  • 24.02 16:14
  • 471
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 24.02 14:16
  • 1
Трамп считает, что Путину и Зеленскому следует провести встречу
  • 24.02 07:06
  • 3
Чем принципиально отличаются советские/российские танки от западных.
  • 23.02 22:25
  • 7695
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.02 14:34
  • 2
Дания передала Украине большую часть обещанных F-16
  • 23.02 08:23
  • 153
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 23.02 04:29
  • 7
Генштаб ВС РФ: в процессы анализа и постановки задач ВС РФ внедряют элементы ИИ
  • 23.02 03:00
  • 1
Песков: РФ согласна с США, что решать ситуацию на Украине лучше мирно
  • 22.02 19:30
  • 0
О сравнении ЗРС
  • 22.02 01:45
  • 2
Войска РФ получили по ГОЗ комплексы управления артиллерией "Планшет-А"
  • 21.02 22:21
  • 0
О причинах "превосходства" западной военной техники над советской/российской - по мнению "народа"