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РИА Новости

ZALA планирует увеличить дальность полета беспилотников

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Барражирующий дрон-камикадзе "ZALA Ланцет"
Барражирующий дрон-камикадзе "ZALA Ланцет".
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

ZALA планирует увеличить дальность полета своих беспилотников с помощью батарей

АБУ-ДАБИ, 21 фев - РИА Новости. Российская компания ZALA планирует с помощью обновленных батарей увеличить дальность полёта своих беспилотников, сообщил РИА Новости представитель компании.

"Чтобы увеличить дальность, идёт работа над улучшением батарей", - сказал он на выставке IDEX 2025.

Собеседник агентства подчеркнул, что компания постоянно работает над улучшением своих беспилотников. В частности, по его словам, самые ходовые дроны - Z-16, "Изделие 51" и "Изделие 52" комплекса "Ланцет" - за последние 2-3 года стали совсем новыми машинами. Они получили как новое программное обеспечение, так и новое "железо".

"Большое усилие делаем на искусственный интеллект, обработку данных. Связь постоянно улучшаем, чтобы работать в условиях радиоэлектронной борьбы и подавления", - добавил он.

Международная выставка вооружений IDEX 2025 проходит в Абу-Даби (ОАЭ) с 17 по 21 февраля.

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