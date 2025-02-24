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ТАСС

"Высокоточные комплексы": у ближневосточных стран новый "Панцирь" вызвал большой интерес

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ЗРК "Панцирь-СМД-Е"
ЗРК "Панцирь-СМД-Е".
Источник изображения: © Анастасия Савиных/ ТАСС

Представитель холдинга отметил, что эта модификация наиболее востребована

АБУ-ДАБИ, 21 февраля. /ТАСС/. Ближневосточные страны проявили большой интерес к новому зенитному ракетному комплекс "Панцирь-СМД-Е" на международной выставке IDEX-2025. Об этом ТАСС сообщил представитель холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех).

"Конкретно здесь, на IDEX, к новой модификации "Панцирь-СМД-Е" проявил наибольший интерес Ближний Восток. Эта модификация сейчас наиболее востребована, причем именно не для ведения боевых действий, а для обеспечения защиты особо важных объектов - а эти задачи всегда актуальны для любой страны, на Ближнем Востоке особенно. Допустим, если взять страны Залива, обладающие развитой инфраструктурой, то такая защита объектов для них немаловажна", - сказали в холдинге по итогам первых трех дней выставки.

Новая модификация ЗРК "Панцирь-СМД-Е" для защиты районов от массированных воздушных ударов впервые была представлена на форуме "Армия-2024". Комплекс оснащен мини-ракетами для поражения беспилотников, в отличие от "Панциря-С1" не имеет пушечного вооружения. Согласно данным производителя, он предназначен для обороны военных, административно-промышленных объектов и районов от массированных авиационных ударов.

Как сообщал в интервью газете "Красная звезда" индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхан Оздоев, в этой версии системы применяются специальные малоразмерные ракеты, чтобы с высокой эффективностью и, "так скажем, по сниженной цене уничтожать мини-дроны". Одна установка нового комплекса может нести либо 12 стандартных зенитных управляемых ракет, либо 48 ракет ближнего перехвата. 

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  • В новости упоминаются
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
Ростех
Проекты
БПЛА
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