В Челябинске разработали бомбу с воздушным подрывом для БПЛА

Ученые ЧелГУ разработали первую в РФ бомбу с воздушным подрывом для БПЛА

Ученые Челябинского государственного университета (ЧелГУ) в партнерстве с Челябинским высшим военным авиационным краснознаменным училищем штурманов и со специалистом Александром Родиковым разработали первую в России бомбу с воздушным подрывом для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом Родиков сообщил ТАСС.

Изделие впервые представили на втором Форуме волонтеров и добровольцев «Патриоты Урала» в Миассе. «Бомба, предназначенная для переноски с помощью БПЛА, способная взрываться на заданной высоте, впервые представлена широкой публике. Она прошла испытания и готова к запуску в серийное производство. Аналогов в России нет», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что сейчас все снаряды для дронов оснащают контактными взрывателями, которые срабатывают от удара о поверхность. Поэтому большая часть осколков уходит в землю. Воздушный подрыв позволяет увеличить эффективность поражения целей.

В июне 2024 года стало известно, что специалисты учебного центра по подготовке операторов дронов «Небесный воин» разработали квадрокоптер с револьверной системой сброса боеприпасов. Аппарат на базе сельскохозяйственного БПЛА несет два барабана, вмещающих 16 осколочных гранат.