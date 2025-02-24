Беспилотный бронеавтомобиль "Зубило" отправят на апробацию

Глава Ремдизеля Захаров: бронеавтомобиль Зубило отправят на апробацию

АБУ-ДАБИ, 21 фев - РИА Новости. Беспилотный бронеавтомобиль "Зубило" в течение ближайших полутора месяцев будет отправлен на апробацию, сообщил РИА Новости гендиректор предприятия "Ремдизель" Александр Захаров.

"Сейчас мы дорабатываем машину, и в ближайшее время, я думаю, в пределах месяца-полутора, технику заберут под военные задачи", - сказал он на полях выставки IDEX 2025.

Гендиректор предприятия уточнил, что по результатам апробации будут понятны все нюансы и потребности войск, с учётом которых машина будет также доработана.

"Естественно, важен вопрос цены, потому что автономный образец, это машина переднего края. То есть очень высока вероятность утраты. Поэтому задача сделать хороший надёжный образец, при этом достаточно доступный", - добавил Захаров.

Беспилотная бронированная платформа "Зубило" на серийном шасси КАМАЗа предназначена для поддержки штурмовых групп, подвоза боеприпасов, транспортировки грузов и раненых, а также подзарядки радиостанций и квадрокоптеров.

Международная выставка вооружений IDEX 2025 проходит с 17 по 21 февраля в Абу-Даби.