"Рособоронэкспорт" продвигает Checkmate на Ближний Восток

Рособоронэкспорт продвигает легкий самолет Checkmate в страны Ближнего Востока

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" продвигает легкий тактический самолет Checkmate пятого поколения в том числе в страны Ближнего Востока, проводятся консультации по облику, техническим характеристикам и возможности совместной разработки систем и агрегатов, сообщил РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

Он принимает участие в международной оборонной выставке IDEX-2025, которая проходит в Абу-Даби (ОАЭ) с 17 по 21 февраля. "Рособоронэкспорт" (входит в "Ростех") организует на ней масштабную экспозицию новейшей российской продукции военного назначения.

"Рособоронэкспорт" продолжает работу по продвижению легкого тактического самолета Checkmate в том числе в странах Ближнего Востока, которые стремятся к промышленной независимости и хотят работать в том числе в формате технологического партнерства. Мы проводим с ними консультации по облику и техническим характеристикам такого самолета нового поколения, в создании которого они хотели бы принимать участие. В ходе консультаций мы обсуждаем возможности совместной разработки и интеграции передовых бортовых систем, авионики, иностранных авиационных средств поражения", - сказал Михеев.

Он также сообщил, что проводятся консультации и по совместной разработке самолета пятого поколения на базе уникальных технологий, примененных в российском истребителе Су-57Э.

Легкий тактический самолет Checkmate (Су-75) пятого поколения разработки "Сухого" был впервые представлен на авиасалоне МАКС-2021. Зарубежная презентация модели истребителя состоялась в том же году на авиасалоне Dubai Airshow 2021. Михеев ранее сообщал, что Checkmate может стать платформой для совместной разработки нового самолета с партнерами из стран Ближнего Востока и Северной Африки.