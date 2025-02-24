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РИА Новости

"Рособоронэкспорт" продвигает Checkmate на Ближний Восток

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Презентация нового военного самолета Checkmate
Презентация нового военного самолета Checkmate.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Рособоронэкспорт продвигает легкий самолет Checkmate в страны Ближнего Востока

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" продвигает легкий тактический самолет Checkmate пятого поколения в том числе в страны Ближнего Востока, проводятся консультации по облику, техническим характеристикам и возможности совместной разработки систем и агрегатов, сообщил РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

Он принимает участие в международной оборонной выставке IDEX-2025, которая проходит в Абу-Даби (ОАЭ) с 17 по 21 февраля. "Рособоронэкспорт" (входит в "Ростех") организует на ней масштабную экспозицию новейшей российской продукции военного назначения.

"Рособоронэкспорт" продолжает работу по продвижению легкого тактического самолета Checkmate в том числе в странах Ближнего Востока, которые стремятся к промышленной независимости и хотят работать в том числе в формате технологического партнерства. Мы проводим с ними консультации по облику и техническим характеристикам такого самолета нового поколения, в создании которого они хотели бы принимать участие. В ходе консультаций мы обсуждаем возможности совместной разработки и интеграции передовых бортовых систем, авионики, иностранных авиационных средств поражения", - сказал Михеев.

Он также сообщил, что проводятся консультации и по совместной разработке самолета пятого поколения на базе уникальных технологий, примененных в российском истребителе Су-57Э.

Легкий тактический самолет Checkmate (Су-75) пятого поколения разработки "Сухого" был впервые представлен на авиасалоне МАКС-2021. Зарубежная презентация модели истребителя состоялась в том же году на авиасалоне Dubai Airshow 2021. Михеев ранее сообщал, что Checkmate может стать платформой для совместной разработки нового самолета с партнерами из стран Ближнего Востока и Северной Африки.

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  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Продукция
Checkmate
Компании
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
Проекты
Истребитель 5 поколения
МАКС-20XX
2 комментария
№1
24.02.2025 14:55
Чего это они продвигают, интересно? Цветные картинки?
Продвигать можно готовый продукт, а не бумагу.
Вот взлетит (дай бог!) - тогда и продвигать можно.
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№2
24.02.2025 17:44
В этом году обещают пару для начала испытаний.
https://topwar.ru/258850-komsomolskij-na-amure-aviazavod-soberet-dva-jekzempljara-perspektivnogo-legkogo-istrebitelja-su-75-checkmate-dlja-ispytanij.html
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