Минобороны получит в 2025 году несколько самолетов УТС-800

Минобороны получит в 2025 году несколько учебно-тренировочных самолетов УТС-800

АБУ-ДАБИ, 21 фев - РИА Новости. Минобороны РФ получит в 2025 году еще несколько учебно-тренировочных самолетов УТС-800, сообщил РИА Новости на международной выставке вооружений IDEX 2025 официальный представитель Уральского завода гражданской авиации (УЗГА, разработчик и производитель самолета).

"В 2024 году мы должны были сдать два самолета — мы их передали заказчику. В 2025 году необходимо передать еще несколько бортов, но в начале года говорить об этом рано. Для ускорения испытаний к процессу подключается большее количество машин. Первые самолеты, которые проходят испытания, скорее всего, будут использоваться для подготовки инструкторов", - сказал собеседник агентства.

УТС-800 отличается высокой маневренностью при низких эксплуатационных затратах. Он оснащен турбовинтовым двигателем, катапультными креслами и штатной кислородной системой, системой кондиционирования воздуха, противообледенительной системой и другим бортовым оборудованием. Для обеспечения повышенной переносимости летчиком пилотажных перегрузок имеется противоперегрузочный костюм. Допустимые перегрузки на УТС-800 от +7 до -4.

Самолет имеет высокую энерговооруженность и маневренность, обладает высокой горизонтальной скоростью и скороподъемностью, а также способен решать задачи днем и ночью. Температурный диапазон эксплуатации от -30°C до +45°C. Максимальная скорость самолета — 460 километров в час, дальность полета — 1200 километров, максимальная допустимая высота полета — 6000 метров. Взлетать он может с полос с искусственным и грунтовым покрытием. В декабре стало известно, что Минобороны РФ получило первые два серийных УТС-800.