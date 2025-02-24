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Вестник Мордовии

Над зоной СВО произошел дальний ракетный бой между Су-35С и F-16AM

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Источник изображения: Фото:ТГ-канал "Русское оружие"

Противник попытался применить против наших самолетов имеющиеся у него истребители F-16AM Block 20 MLU. Как сообщает телеграм-канал "Русское оружие", в схватку с вражескими крылатыми машинами вступили Су-35С.

Дистанция, на которой произошел обмен ракетами, составляет более ста километров. Наши асы потерь не понесли, а вот что произошло с вражескими "литаками" требует дальнейшей проверки и, возможно, позже появятся какие-то подробности.

Например, станет ясно какой тип ракет "воздух-воздух" применялся. Очень вероятно, что с нашей стороны были задействованы Р-37М, а со стороны противника американские AIM-120C-7.

Что же касается "тридцать седьмых", то в начале февраля была информация о том, что Су-30СМ2 сбил таким оружием Су-27. Причем цель находилась на удалении в 130 км. Максимальная же дальность, судя по открытым данным, в зависимости от высоты полета - от 220 до 280 км. AIM-120C-7, по разным источникам, может летать 120-180 км.

Как считают некоторые специалисты, существует большая вероятность, что были задействованы и переданные Швецией самолеты дальнего радиолокационного обнаружения ASC 890.

Также в четверг стало известно об уничтожении средствами противовоздушной обороны очередного украинского МиГ-29. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

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Страны
Россия
США
Швеция
Продукция
AMRAAM
F-16
Су-27
Су-30
Су-35С
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Минoбороны РФ
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