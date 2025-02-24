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РИА Новости

Производство новой версии бронеавтомобиля "Ахмат" начнется в 2025 году

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Бронеавтомобиль "Ахмат"
Бронеавтомобиль "Ахмат".
Источник изображения: © РИА Новости

Ремдизель: выпуск более динамичной версии броневика Ахмат начнётся в 2025 году

АБУ-ДАБИ, 21 фев - РИА Новости. Производство новой версии бронеавтомобиля "Ахмат" на базе шасси "Мустанг" с более мощным двигателем начнётся в 2025 году, сообщил РИА Новости гендиректор предприятия "Ремдизель" Александр Захаров.

"Автомобиль "Ахмат" в этом году мы будем производить в двух версиях. Первая, это доработанная уже текущая версия на базовом автомобильном шасси, и новая версия на шасси "Мустанг", - сказал он на полях выставки IDEX 2025.

Захаров уточнил, что машина на новом шасси была разработана с учётом пожеланий военнослужащих, которым был нужен более динамичный броневик. Двигатель новой машины развивает порядка 300 лошадиных сил, в то время как у стандартного "Ахмата" - 260.

Кроме того, у обеих новых версий улучшена управляемость за счёт усиленной подвески.

Международная выставка вооружений IDEX 2025 проходит с 17 по 21 февраля в Абу-Даби.

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