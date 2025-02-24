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ТАСС

Вагенкнехт: США сделали Украину антироссийским фронтовым государством

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Сара Вагенкнехт
Сара Вагенкнехт.
Источник изображения: barcaffe.ru

По мнению лидера партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость", Вашингтон обеспечил Киев оружием и сделал все для укрепления там своего влияния, именно из-за этого начался конфликт

БЕРЛИН, 21 февраля. /ТАСС/. Лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW), кандидат в канцлеры ФРГ Сара Вагенкнехт считает, что конфликт на Украине начался в связи с тем, что США вооружили ее и сделали все для укрепления там своей зоны влияния. Такое мнение она высказала на предвыборном митинге в Берлине.

"Мы действительно нуждаемся, а также должны надеяться на то, что эти переговоры [между Россией и США], которые начались в Эр-Рияде, приведут к результату, что оружие замолчит", - отметила Вагенкнехт. В то же время она подчеркнула, что нужен мир, "который будет стабильным". В этой связи, по ее мнению, необходимо устранить первопричины возникновения конфликта на Украине. "Но она, прежде всего, вспыхнула потому, что американцы - они это, между тем, и сами подтвердили - в значительной степени вооружили Украину и превратили ее в антироссийское фронтовое государство, и потому, что было сделано все, чтобы там укрепить американскую зону влияния", - считает лидер BSW.

"Да, Украина нуждается в гарантиях безопасности, это правильно и важно, чтобы она их получила. Но она нуждается в них от нейтральных государств - тех, которые выступали посредниками", - полагает она.

При этом Вагенкнехт назвала "безумной дискуссией" обсуждение отправки на Украину военнослужащих НАТО. Она указала на то, что именно это было одной из причин конфликта. "Россияне сказали, что не хотят военных НАТО у своих границ", - заметила политик.

Вагенкнехт категорически отвергла вариант участия в возможной миссии на Украине Бундесвера. "Как раз Германия должна направить солдат туда, где бесчинствовал вермахт", - заметила она. "Мы, BSW, совершенно ясно заявляем - можете в этом на нас рассчитывать - мы никогда не дадим согласия на отправку немецких военных на Украину, мы никогда не дадим согласия на отправку немецких военных за границу на войны и мы никогда не дадим согласия на крупные программы по вооружениям, потому что именно это путь, который ведет нас к войне, а не к миру", - подчеркнула кандидат в канцлеры.

На митинге, который прошел у символа Берлина - Бранденбургских ворот, несмотря на холодную погоду, собрались несколько сотен человек. Многие держали плакаты с надписью "Наша страна хочет мира" и изображением голубя мира. Это был последний митинг BSW перед досрочными выборами в Бундестаг, которые пройдут 23 февраля. 

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Германия
Россия
США
Украина
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NATO
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