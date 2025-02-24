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ТАСС

Спикер Джонсон: конгрессмены США не настроены одобрять новую помощь Киеву

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Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон.
Источник изображения: © Will Oliver/ EPA/ Bloomberg via Getty Images

По его словам, выделение средств Украине следует прекратить, так как "все это тянется слишком долго"

ВАШИНГТОН, 21 февраля. /ТАСС/. Члены Палаты представителей Конгресса США сейчас не настроены на то, чтобы одобрить законопроект, предусматривающий выделение дополнительных средств на оказание помощи Киеву. Об этом заявил спикер нижней палаты законодательного органа Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана), выступая на Конференции консервативных политических действий.

"Нет, стремления к этому нет", - ответил он на вопрос, может ли Палата представителей одобрить выделение новых средств на оказание помощи Киеву, если конфликт на Украине не будет урегулирован в ближайшие полгода.

"Нам нужно это прекратить, - добавил он, говоря о конфликте. - Наши европейские союзники тоже понимают необходимость этого. Все это тянется слишком долго".

Обе палаты Конгресса США находятся под контролем республиканцев.

Президент США Дональд Трамп 19 февраля заявил, что Владимир Зеленский уговорил США потратить $350 млрд на войну, которая не могла быть выиграна. Сам Зеленский в начале февраля заявил, что не знает, куда делись выделенные Вашингтоном Киеву $200 млрд на военную помощь. По его данным, Украина получила от США лишь немногим более $76 млрд. Трамп ранее подчеркивал, что пришло время разобраться, где все выделенные Вашингтоном Киеву деньги. 

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США
Украина
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Трамп Дональд
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