Сети подземелья: как устроены объекты тылового обеспечения в зоне СВО

На глубине в несколько метров в прифронтовой полосе располагаются хлебопекарни, склады, столовые и казармы

По мере развития дальнобойных систем вооружения для защиты от них многое меняется и в нашем тылу. Войскам необходимы пункты восстановления боеспособности, полигоны для боевого слаживания, пополнения, склады и многое другое. Всё это нужно не только создать, но и рассредоточить на случай ударов, защитить в инженерном плане и замаскировать. О том, как устроены армейские хлебопекарни, склады ГСМ, столовые и казармы, расположенные в нескольких метрах под землей, «Известия» узнали, посетив три бригады из состава 51-й Донецкой армии.

Подземные хлебопекарни

Каждый, кто служил в армии, знает, что хлеб — один из главных продуктов. Причем армейский хлеб всегда изготавливался по особым стандартам, чтобы обеспечить его длительное хранение. В отличие от «гражданского» аналога в него нельзя, например, добавлять сахар и некоторые другие ингредиенты. Для того чтобы ежедневно обеспечивать свежим хлебом тысячи военнослужащих, существуют военные передвижные пекарни, которые сегодня в ДНР стали подземными цехами. Мы посетили два таких мини-завода, каждый из которых меньше чем за год работы ведет счет своей продукции на сотни тысяч буханок. И сразу надо сказать, что хлеб стал намного вкуснее, чем памятен автору во времена Народной милиции ДНР.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

Для того чтобы попасть в пекарню, необходимо спуститься почти на 5 м под землю через замаскированный вход. Стены обшиты деревом, а в цехах целый день идет работа: необходимо подготовить продукцию к темному времени, когда машины снабжения начнут активное передвижение, поэтапно доставляя еду на передовую через несколько промежуточных точек. Сюда приезжают грузовики, а к переднему краю хлеб довезут багги и мотоциклы.

— Там, на передовой, самое главное — это хлеб и вода, это самый минимум. Чувствую гордость за наш тыл, когда был сам на передовой, было очень сложно. Поэтому понимаю, как в тылу надо трудиться на благо наших ребят. Я знаю, как там тяжело, там бессонные ночи, и мы тут тоже работаем на благо всех, — эмоционально объясняет Анатолий Терёшин, старший пекарь 132-й бригады. Он сам начинал свой боевой путь солдатом на передовой, и начальник представляет его как героя, хотя сам Анатолий немного стесняется. В апреле военнослужащие пекарни с нуля начали строить этот цех, а в мае уже полноценно работали и вышли на полную производительность.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

В 110-й бригаде свою историю рассказывает пекарь Максим. Он на своей должности с 2018 года, с момента организации подобных заводов в ДНР.

— Я по профессии повар-кондитер, оканчивал училище. Работал в разных кафе, ресторанах, после этого решил пойти в армию и служу до сих пор. Родом из Донецка, из Петровского района, — рассказывает Максим. Петровский район всё время, с 2014 года, был одним из самых обстреливаемых в республике, там перемирие практически никогда не наступало. Максим отправился служить в ту бригаду, которая и стояла на юго-западных рубежах родного города.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

Начальник продовольственной службы 114-й бригады майор Роман Карпелянский показывает нам, как организован пункт питания. Как и все объекты, он заглублен под землю, и демонстрация начинается со спуска вниз. В помещениях две столовые: для рядового состава и офицерская. Здесь же варочный цех с полевыми кухнями и газовыми плитами, склад, моечная и прочее. На глубине 4 м можно обеспечивать питанием более 500 человек.

— Я окончил Вольское высшее военное училище тыла. Там нас обучали, а здесь применяем весь тот опыт, который нам передали. В ходе СВО заглубление пунктов питания добавилось, конечно, — рассказывает майор. Он давно служит в области армейского снабжения и отмечает изменения, которые произошли в последнее время в питании военнослужащих.

Какие новые продукты включили в рацион питания военных

— Норма (по калорийности) у нас осталась та же, что была до СВО. Но ввели много дополнений: майонез, джемы, горчицу, хрен, колбасы сырокопченые, полукопченые. Если раньше у нас в полевых условиях были консервы мясные, то сейчас у нас и мясо свежее, и рыба готовится в полях, масло выдается, яйцо выдается личному составу. Рацион питания стал намного более обширным. То, что раньше солдат покупал в магазинах, сегодня ему выдается, — подробно перечисляет Роман те изменения, которые привели в итоге к улучшению питания. Пробуем борщ и гречневую кашу с говядиной — действительно, они стали намного вкуснее. На столе стоят приправы и соусы, которых не было раньше. А в углу офицерской столовой — микроволновка, чайник, чай, кофе и разные мелочи, чтобы быстро перекусить. На стенах и в солдатской, и в офицерской части большие телевизоры. Хотя если пункт будет работать на полную загрузку и кормить личный состав в несколько смен, смотреть их будет некогда.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

Также под землей размещаются и прочие необходимые помещения: жилые блоки с двухъярусными кроватями, оружейные комнаты, склады имущества. В одной из недавно законченных подземных казарм в 110-й бригаде стены украшены фотографиями, демонстрирующими процесс строительства от начала и до внутренней отделки. А в паре коридоров от нее строительство продолжается, и можно наглядно увидеть процесс в динамике: подготовленные экскаватором по плану помещения обшивают деревом, которое пилят и обжигают на месте. Над головой гидроизоляция, но в некоторых местах еще можно видеть накаты бревен.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

До СВО считалось, что три-четыре наката выдерживают прямое попадание 152-мм снаряда, сейчас же против ракет HIMARS используют и четыре, и пять накатов, плюс рассредоточенность помещений и длина коридоров тоже являются защитой. Аналогично располагают и склады, например, ГСМ. В том, который нам показали в 132-й бригаде, для подъема на поверхность тяжелых грузов масла и охлаждающих жидкостей используется небольшая самодельная платформа на рельсах с ручным тросовым приводом.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

Отдельно стоит рассказать о банно-прачечном комплексе горловчан. Он также подземный, хотя в наличии есть и штатные передвижные. В нем всё рассчитано на удобство для тех, кто прибыл с передовой, поэтому в первом же помещении расположены стиральные машинки, ящики для чистого и грязного. Те же, кто в ходе ротации утратил часть личных вещей, могут временно воспользоваться продезинфицированными. Дальше — помывочная с горячей водой, баня и даже бассейн.

— Мы создали условия, максимально приближенные к домашним, чтобы каждый мог почувствовать себя нужным человеком. Мы за день моем батальон, и дальше есть места приема пищи, проживания, всё заглублено под землей, — объясняет командир роты материального обеспечения (РМО) старший лейтенант с позывным Вечный. Он пришел в ополчение в 2014 году, в самом начале войны в Донбассе, и все эти годы служил сначала в горловских отрядах, а позднее и в бригаде, пройдя весь путь от техника до командира РМО.

Дмитрий Астрахань