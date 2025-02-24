Telegraph: поддержка Украины обошлась Британии в $100 млрд

Еще $5,2 млрд были представлены Киеву в качестве кредитных гарантий по линии Всемирного банка, около $1,3 млрд выделены как прямая экономическая помощь

ЛОНДОН, 20 февраля. /ТАСС/. Меры по поддержке Украины стоили британской экономике не менее чем £79 млрд ($99,9 млрд). Такую оценку привела газета The Daily Telegraph.

Так, объем оказанной Киеву военной помощи с начала Россией специальной военной операции в 2022 году составил £7,8 млрд ($9,9 млрд). Еще £4,1 млрд ($5,2 млрд) были предоставлены Великобританией в качестве кредитных гарантий по линии Всемирного банка. Около £1 млрд ($1,3 млрд) были выделены в качестве прямой экономической помощи Украине.

Как отметило издание, в контексте поддержки Украины также необходимо учитывать влияние санкционных мер против России, инициированных правительством Великобритании. В первую очередь газета обратила внимание на то, что отказ от российских энергоносителей со стороны европейских властей спровоцировал рост цен на топливо, в результате чего был причинен серьезный ущерб экономикам стран Старого Света.

Согласно подсчетам The Daily Telegraph, только за первые два года российской спецоперации Великобритания из-за энергетических санкций потратила на £44 млрд ($55,7 млрд) больше на закупку газа в сравнении с показателями до пандемии коронавируса. Кроме того, как указала газета, высокие цены на сырье заметно сказались на промышленном производстве в королевстве, из-за сокращения которого экономика недосчиталась порядка £22 млрд ($27,8 млрд) в 2022 году.

Издание заключило, что в действительности Лондон заплатил высокую цену за конфликт, который "протекает далеко от британских берегов". The Daily Telegraph добавила, что правительству Великобритании придется идти на дальнейшее повышение налогов для поддержки Украины. При этом, по данным опроса социологической компании YouGov, лишь 14% британцев положительно оценивают работу кабмина Лейбористской партии, что является самым низким показателем с момента парламентских выборов в июле прошлого года.