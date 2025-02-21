Гроссмейстеры военных операций идут в ногу со временем

Сегодня исполнилось 323 года со дня образования Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации.

Сергей Рудской. Источник: redstar.ru

В преддверии праздника состоялась беседа с начальником Главного оперативного управления Генерального штаба – первым заместителем начальника Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации генерал-полковником Сергеем РУДСКИМ. В интервью корреспонденту «Красной звезды» он рассказал об особенностях военного планирования действий войск (сил) в специальной военной операции, актуальных задачах, возложенных на Главное оперативное управление сегодня, и о многом другом.

– Сергей Фёдорович, начиная разговор, хотелось бы вспомнить Главное оперативное управление Генерального штаба Красной Армии, которое в годы Великой Отечественной войны успешно планировало и готовило важнейшие стратегические операции. Сегодня Главное оперативное управление Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации проходит испытание на прочность. Как изменился подход к современному военному планированию и какие существенные коррективы в работу ГОУ внесла специальная военная операция?

– Специальная военная операция по интенсивности боевых действий, количеству противоборствующих войск и протяжённости фронта является крупнейшим военным конфликтом за последние 80 лет. Любое противостояние такого масштаба – это испытание и проверка различных военных концепций и способов ведения военных действий.

Главное оперативное управление, как и в годы Великой Оте­чественной войны, сохранило за собой ведущую роль в системе военного планирования. При этом нам удаётся адаптировать методики советской школы к современным реалиям.

В целом основные подходы к организации процесса планирования операций в Главном оперативном управлении продемонстрировали свою эффективность на практике. На пункте управления Объединённой группировкой войск офицеры ГОУ в круглосуточном режиме осуществляют контроль и анализ текущей обстановки, прогнозируют её развитие, анализируют возможности противника и своих войск, проводят необходимые оперативные расчёты, готовят планирующие, распорядительные, информационно-справочные и отчётные документы в интересах обеспечения управления группировками войск на направлениях.

Вместе с тем постоянное совершенствование средств вооружённой борьбы и насыщение подразделений робототехническими комплексами различного назначения существенно меняют картину боя не только на линии боевого соприкосновения, но и глубоко в тылу. В этой связи в ГОУ регулярно готовятся предложения руководству Вооружённых Сил по повышению боевых возможностей войск, уточнению способов решения боевых задач, оптимизации элементов оперативного построения группировок. При этом одним из основных приоритетов является снижение потерь наших войск.

Наряду с этим быстро меняющаяся оперативная обстановка, возросшие возможности противника по получению информации от всех видов разведок, а также межвидовой характер военных действий требуют выработки новых управленческих алгоритмов и значительного сокращения времени на принятие решений. С этой целью процессы анализа и прогнозирования обстановки, планирования боевых действий, постановки задач войскам, в том числе по огневому поражению противника, не только постоянно автоматизируются, но в них внедряются и элементы искусственного интеллекта.

Как и в годы Великий Отечественной войны, для оперативного получения информации об обстановке в зоне ответственности группировок войск на пунктах управления объединений работают офицеры ГОУ. Подобная практика позволяет своевременно и эффективно реагировать на изменения в ходе боя, обобщать и распространять передовой опыт ведения боевых действий, уточнять программы подготовки военно-учебных заведений и руководящие документы.

При этом хочу отметить, что совершенствование процесса подготовки и ведения боевых действий – это лишь часть изменений, которые внёс конфликт на Украине в наше военное планирование.

– В 2024 году Вооружённые Силы России освободили десятки населённых пунктов. Как вы можете охарактеризовать произошедшие изменения обстановки? И каковы перспективы её развития?

– Развернувшиеся в начале 2024 года практически одновременно на всех направлениях наступательные действия наших войск дали свои результаты – ВСУ перешли к стратегической обороне и сосредоточились на стабилизации линии фронта. После ряда оперативных просчётов противник был вынужден растянуть свои силы и задействовать оставшиеся резервы. Продвижение наших войск продолжилось. Уже в феврале прошлого года группировка войск «Центр» освободила Авдеевку. Это существенно затруднило тыловое и техническое обеспечение группировки ВСУ на донецком направлении, ограничив возможности киевского режима вести обстрелы мирного населения и социальных объектов города Донецка из артиллерийских систем. Кроме этого, освобождение Авдеевки позволило создать условия для выхода наших войск к Красноармейску – одному из ключевых для устойчивости обороны противника населённых пунктов в юго-западной части ДНР.

Не менее важным результатом наступательных действий группировки «Центр» стало освобождение в этом месяце города Дзержинска. Всего за пять месяцев боёв за этот населённый пункт ВСУ потеряли 70 процентов личного состава своей группировки – это более 26 тысяч военнослужащих. При этом суточные потери украинских войск на данном направлении в среднем составляли около 200 военнослужащих убитыми и ранеными.

В настоящее время продолжается освобождение оставшихся под контролем противника посёлков, входящих в Дзержинскую агломерацию.

Значительных успехов добились подразделения группировки войск «Восток» на угледарском направлении. Киевский режим пытался сделать из Угледара некий символ сопротивления ВСУ в южном Донбассе, используя для его обороны наиболее боеспособные подразделения. В результате грамотного планирования и герои­ческих действий воинов-дальневосточников противник был взят в оперативное окружение и разгромлен, город освобождён.

Несмотря на попытки ВСУ стабилизировать фронт за счёт переброски резервов, подразделения группировки войск «Восток» продолжили наступление в глубину обороны противника, нанося ему поражение.

Это позволило полностью вернуть все позиции, захваченные ВСУ на Времевском выступе, и овладеть Великой Новосёлкой. Можно без преувеличения сказать, что не только результаты контрнаступления ВСУ 2023 года полностью обнулены, но освобождены от нацистов и новые территории.

В свою очередь подразделения группировки «Днепр» ликвидировали вклинение противника на ореховском направлении в районах населённых пунктов Работино и Вербовое, а также уничтожили подразделения украинских вооружённых формирований, пытавшихся закрепиться на левом берегу реки Днепр в районе населённого пункта Крынки. Тем самым продемонстрировали бесперспективность планов наступления ВСУ в Запорожской и Херсонской областях.

Нельзя не отметить успехи «Южной» группировки войск, освободившей город Курахово – наиболее крупный населённый пункт в юго-западной части Донбасса.

За десять лет киевский режим превратил его в мощный укреп­лённый район с развитой сетью долговременных огневых точек и подземных коммуникаций. Для обороны города противник стянул крупные силы, включающие формирования националистов и иностранных наёмников, усилив их артиллерией и танками.

Планомерно продолжает улучшать свои позиции и группировка войск «Запад». Только за последний месяц подразделения группировки освободили шесть населённых пунктов в Харьковской области и в Донецкой и Луганской народных республиках.

Созданная войсками группировки «Север» буферная зона в приграничных районах Харьковской области ограничила возможности ВСУ осуществлять огневое воздействие по гражданским объектам в Белгороде и его окрестностях, а также отвлекла значительную часть украинских сил с других участков фронта.

Всего в 2024 году российскими войсками освобождено почти 4,5 тысячи квадратных километров территории, занятой противником, а за два месяца этого года – ещё более 600 квадратных километров. В Донецкой Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях Вооружёнными Силами Российской Федерации от украинских националистов очищено около 75 процентов территорий этих регионов, в Луганской Народной Республике осталось освободить менее одного процента.

Прошлый год стал переломным в достижении целей СВО. Существенно изменить ситуацию на поле боя киевский режим уже не сможет. Противником во многом утрачена возможность производить необходимое вооружение, технику и боеприпасы. Мобилизация осуществляется, как правило, принудительно и не позволяет восполнить высокие потери на поле боя и тем более обеспечить формирование новых стратегических резервов. Только за 2024 год количество убитых и раненых в рядах ВСУ составило 590 тысяч военнослужащих. А с начала СВО эта цифра превысила один миллион человек.

Да, все мы видим, как на Западе пытаются убедить украинское руководство снизить мобилизационный возраст до 18 лет. Но подобное решение, так же как и накачка ВСУ западным оружием, только затянет конфликт, приведёт к напрасным человеческим жертвам. Для американских и европейских элит – это политика сдерживания России, а для украинского народа – трагедия.

В целом дальнейшие перспективы развития конфликта на Украине зависят уже не от киевского режима, а от готовности Запада выстраивать архитектуру европейской безопасности с учётом интересов Российской Федерации.

Генштаб ВС РФ. Источник: redstar.ru

– В середине 2024 года киевский режим совершил террористическую атаку на Курскую область. Как сегодня развивается обстановка на этом направлении?

– В условиях утраты стратегической инициативы на всех участках фронта киевскому режиму нужна была провокация с информационным эффектом для западных спонсоров.

Осуществив диверсионно-разведывательные действия в Судженском районе Курской области ограниченными силами, а затем введя в бой наиболее подготовленные и боеспособные соединения, украинское руководство смогло достичь кратковременного медийного эффекта. Однако оно не добилось главной цели – срыва наступления российских войск в Донбассе. Наоборот, за счёт снятия с данного направления значительного количества подготовленных воинских частей ВСУ темпы продвижения Вооружённых Сил России только возросли.

Ни одно из наших подразделений с приоритетных направлений снято не было. Для разгрома противника и освобождения захваченной территории была создана группировка войск, основу которой составили хорошо подготовленные соединения ВДВ и морской пехоты.

В настоящее время инициатива в Курской области полностью находится на нашей стороне.

Наступление российских войск идёт на всех направлениях. Противник несёт значительные потери и отступает с занятых позиций, несмотря на переброску ему дополнительных резервов.

Территория Курской области, находящаяся под контролем ВСУ, сокращена более чем в два раза. Освобождено свыше 800 квадратных километров, что составляет около 64 процентов от изначально занятой противником территории (1268 квадратных километров).

При этом наиболее боеспособные украинские формирования понесли значительные потери, превышающие полученные ими в ходе проведения наступательной операции на запорожском и южнодонецком направлениях в 2023 году. За шесть с половиной месяцев ВСУ лишились свыше 62 тысяч человек личного состава элитных частей и около 5,6 тысячи единиц ВВСТ.

На этом фоне на Западе заговорили о стратегической ошибке киевского режима. Красивой картинки не получилось.

– Помимо участия в специальной военной операции, какие ещё важные задачи стоят перед ГОУ на текущий год?

– Достижение победы России в специальной военной операции – наш главный приоритет. Этому мы отдаём значительную часть сил и времени.

Вместе с тем с Главного оперативного управления не снимаются другие ответственные и важные задачи.

Нашими офицерами на постоянной основе ведётся работа по уточнению документов Плана обороны Российской Федерации с учётом существующих и перспективных для нашей страны угроз. Наращиваются усилия в области межведомственного взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, государственными корпорациями и предприятиями оборонно-промышленного комплекса в интересах управления обороной страны.

Отдельное внимание уделяется мероприятиям по развитию Стратегических ядерных сил России. Офицеры ГОУ принимают участие в сопровождении работ по созданию перспективных систем ядерной триады, совершенствованию и автоматизации их систем боевого управления. В прошлом году Главным оперативным управлением во взаимодействии с Администрацией Президента Российской Федерации и аппаратом правительства подготовлена новая редакция Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания.

Одновременно с этим под руководством Генерального штаба проведено масштабное учение нестратегических ядерных сил. В ходе его осуществлена подготовка к боевому применению комплексов нестратегического ядерного оружия Вооружённых Сил Российской Федерации, а также Республики Беларусь. В настоящее время повышение возможностей стратегического неядерного оружия является одним из важнейших направлений работы ГОУ.

Также на повестке дня остаются вопросы развития Вооружённых Сил Российской Федерации.

Учитывая возрастающее значение беспилотной авиации, беспилотных систем наземного, морского базирования и средств противодействия им, важной задачей для нас является практическая реализация принятого в 2024 году Президентом Российской Федерации решения о создании в Вооружённых Силах Российской Федерации нового самостоятельного рода войск – войск беспилотных систем.

Параллельно офицеры ГОУ задействованы в работе по наращиванию возможностей системы противовоздушной обороны страны.

После образования в 2024 году Морской коллегии Российской Федерации мы принимаем активное участие в её работе по вопросам стратегического развития Военно-Морского Флота, защиты национальных интересов страны в Арктике и обеспечения морской деятельности Российской Федерации.

Учитывая объективную необходимость увеличения затрат на национальную оборону, важным вопросом, на который особое внимание обращал Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами Российской Федерации, является повышение эффективности работы по целевому расходованию бюджетных средств. Для этого в текущем году реализуется новая модель планирования и исполнения военного бюджета, в которой Главному оперативному управлению отводится выработка оптимальных вариантов ресурсного обеспечения планируемых мероприятий с учётом новых угроз военной безопасности, приоритетов дальнейшего развития Вооружённых Сил и экономических возможностей государства.

Помимо всего прочего, непрерывно ведётся работа по обеспечению функционирования региональной группировки войск Республики Беларусь и Российской Федерации, продолжается реализация программ Союзного государства и совершенствование нормативной правовой базы двустороннего военного сотрудничества. Идёт подготовка к совместному стратегическому учению «Запад-2025».

Одновременно осуществляется взаимодействие с вооружёнными силами стран – членов ОДКБ в сфере обеспечения региональной безопасности. Развиваются отношения с другими иностранными государствами в области военного сотрудничества.

В процессы анализа и прогнозирования обстановки, планирования боевых действий, постановки задач войскам, в том числе по огневому поражению противника, внедряются элементы искусственного интеллекта

– Как известно, кадры решают всё. Какие требования сейчас предъявляются к офицерам Главного оперативного управления?

– В основе базовых требований к офицеру-оператору по-прежнему лежат такие качества, как инициативность, самостоятельность и ответственность при выполнении поставленных задач. Также он должен сочетать в себе интеллект, критическое мышление и аналитические способности.

Вместе с тем опыт проведения специальной военной операции выдвигает более высокие критерии не только к вооружению и технике, но и к людям, планирующим применение войск и управляющим воинскими коллективами.

Чтобы эффективно действовать в современных условиях, офицер Главного оперативного управления должен постоянно совершенствовать свои знания и профессиональные компетенции, расширять кругозор, применять нестандартные подходы к решению поставленных задач, вырабатывать новые эффективные способы и приёмы ведения боевых действий, приобретать навыки боевой работы и передавать их друг другу.

При этом офицер-оператор обязан выстраивать свою работу с учётом долгосрочных перспектив развития военного искусства, он должен уметь «смотреть за горизонт».

Именно в этих направлениях и развивается наш коллектив.

– Ваши пожелания коллективу и ветеранам Главного оперативного управления…

– Выражаю всему личному составу Главного оперативного управления признательность за ежедневную сложную и очень важную для нашей Родины работу. Сегодня вы, как наши деды и прадеды восемь десятилетий назад, с достоинством, высоким профессионализмом выполняете боевые задачи, боретесь с поднявшим голову нацизмом.

День создания Главного оперативного управления также является праздником всех офицеров, проходящих службу в оперативных управлениях, отделах и отделениях штабов различных уровней.

В связи с этим хочу также поздравить всех офицеров-операторов штабов военных округов, видов и родов войск, офицеров-операторов армейского, корпусного, дивизионного, бригадного и полкового звеньев. Пожелать им новых успехов в профессиональной деятельности, выдержки и упорства при решении поставленных задач на благо нашего Оте­чества.

Особые слова благодарности нашим ветеранам. Нынешнее поколение офицеров Главного оперативного управления берёт с вас пример в службе и в отношении к жизни, к делу, к людям. Мы стараемся быть такими, как вы, – ответственными, честными и беззаветно преданными нашей стране.

Отдельное спасибо гражданскому персоналу ГОУ за ежедневный добросовестный труд.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и уверенности в завтрашнем дне.

Алексей Веснин