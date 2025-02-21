Второй фронт для Зеленского. Как могут развиваться события в зоне СВО?

Полковник Ходаренок: интенсивные бои на Украине продлятся еще несколько недель

После успешных переговоров России и США в Саудовской Аравии может сложиться впечатление, что завершение вооруженного противостояния на Украине произойдет если не завтра, то послезавтра уже точно. Так ли это на самом деле, кто и почему может открыть против Украины "второй фронт" - в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Вооруженные силы России в настоящее время успешно продвигаются вперед практически по всем направлениям. Части и соединения ВСУ ведут сдерживающие боевые действия на занимаемых рубежах, периодически контратакуют, частью сил отходят и занимают новые оборонительные рубежи.

В ближайшем тылу противник ведет фортификационные работы по оборудованию новых опорных пунктов, укрепленных районов и оборонительных рубежей. Командование ВСУ выдвигает резервы для парирования ударов российской армии.

На Украине продолжается мобилизация старших возрастов, молодежь, пригодная для службы в армии, привлекается в ряды ВСУ в добровольном порядке. Какого-либо существенного недостатка в материальных средствах (боеприпасах, горюче-смазочных материалах, продовольствии) противник в настоящее время не испытывает. Полагать, что в морально-психологическом состоянии личного состава ВСУ появились заметные черты упадка и элементы разложения, на данном этапе было бы ошибочным.

Обрушение фронта пока не наблюдается

Оптимистическим настроениям по этому поводу могут способствовать и видеосюжеты, иногда демонстрируемые по российскому телевидению, в частности, о работе украинских территориальных центров комплектования и социальной поддержки (аналог системы военных комиссариатов в РФ).

Обычно показывают только те ролики, где ловят украинских «ухилянтов» - так на Украине называют тех, кто уклоняется от мобилизации). Может сложиться впечатление, что такая картина на Украине наблюдается повсеместно и в массовом порядке. Подобные факты действительно имеют место. Но на самом деле количество личного состава ВСУ на переднем крае (и в той же Курской области) только увеличивается. Недостатка в людях у ВСУ сегодня нет. То есть мобилизация на Украине работает.

Иногда на ТВ показываются опросы пленных ВСУ, где бойцы ВСУ жалобно рассказывают одни и те же истории, суть которых сводится к следующим тезисам: они насильно мобилизованы, войну считают ненужной, по военно-учетной специальности все они водители и повара, в боевых действиях участия не принимали, и только и мечтали, что сдаться в плен ВС РФ.

А на самом деле - буквально за пять минут до подобных повествований эти бойцы отстреливались в своих опорных пунктах до последнего патрона и в плен сдались только тогда, когда закончились боеприпасы, вода и продовольствие.

В целом к показаниям пленных надо относиться с известным скепсисом. У них главная задача - остаться в живых, и чтобы по возможности не били. По этим двум причинам они расскажут все, что от них требуется.

И отдельно остановимся на словосочетании «насильно мобилизован». На практике добровольной мобилизации не бывает. Это мероприятие исключительно принудительного характера, и какого-либо согласия мобилизуемого гражданина здесь абсолютно не требуется. Это относится к любому государству и его вооруженным силам.

Поэтому и к показам работы украинских ТЦК, и к рассказам захваченных в плен бойцов ВСУ надо относиться более чем критично. Во всяком случае, на данном этапе какого-либо заметного снижения боеспособности и резкого ухудшения морально-психологического состояния личного состава бригад ВСУ на переднем крае пока не наблюдается. И каждая сотня метров продвижения вперед дается нашим доблестным войскам с немалым трудом.

Что дальше?

Наступательные действия ВС РФ и удары по важнейшим объектам инфраструктуры Украины можно до определенной степени охарактеризовать как принуждение противоборствующей стороны к миру. Можно сказать и так - или Киев смягчает все свои возможные позиции в плане переговоров, или же они начнутся для украинской стороны на значительно худших позициях.

Вместе с тем вполне возможно, что в ближайшее время против Украины может быть открыт и своеобразный «второй фронт».

Полубезумная (а иногда и просто безумная) внешняя политика президента Украины Владимира Зеленского, его откровенно глупые нападки на президента США Дональда Трампа, могут привести к тому, что помощь со стороны главного спонсора ВСУ и Украины в целом - Соединенных Штатов, будет резко сокращена.

Во всяком случае, Зеленский делает все возможное по отношению к новой администрации Белого дома, чтобы этот факт стал реальностью. И, похоже, в ближайшем окружении президента Украины нет такого человека, который бы ему по-дружески и откровенно мог сказать: «Владимир Александрович, а ведь мы далеко не в том положении, чтобы ты так выкалывался».

Ведь иногда Зеленский позволяет себе такие выпады, как будто у него за спиной свободно конвертируемая гривна, ВВП Украины составляет 20% от мирового, украинский лидер имеет в своем распоряжении 100 полностью укомплектованных дивизий и десять воздушных армий, а также могучий океанский военно-морской флот. По всей видимости, в представлении Владимира Зеленского он как президент Украины являет собой фигуру, сравнимую по геополитическому весу с главой Белого дома.

На самом деле за спиной Зеленского разоренная и разворованная страна, а его государство и армия состоят на содержании тех же США и государств - участников НАТО. Поэтому внешняя и внутренняя политика официального Киева как-то должна быть привязана к этой объективной реальности. Но на практике этого в настоящее время не наблюдается.

Исходя из анализа обстановки и тенденций ее развития, можно полагать, что интенсивная вооруженная борьба в зоне специальной военной операции продлится как минимум еще несколько недель. Решающее влияние на ход событий (принуждение Украины к миру) окажут удары Вооруженных сил России и, вполне возможно, резкое ухудшение в ближайшее время отношений Киева с поставщиками вооружения и военной техники (чему сильно поспособствовал за последнее время глава Украины).

Нельзя исключать, что в Вашингтоне примут весьма жесткие меры, чтобы поставить президента Украины на его реальное место и сказать ему: «Или начинаешь переговоры, или…» А вот дальше даже не будем прогнозировать. Это станет ясным в самое ближайшее время.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976).

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок