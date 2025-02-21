США выступили против названия России «агрессором» в коммюнике G7.

FT: США выступили против названия России «агрессором» в коммюнике G7

США возражают против использования слова «агрессор» в отношении России в новом коммюнике G7, что может подорвать единство группы, пишет газета Financial Times (FT).

По информации FT, США выступают против использования формулировки "агрессор" в отношении России в новом коммюнике G7, передает РИА "Новости". Западные чиновники, на которых ссылается издание, заявляют, что подобные разногласия внутри группы могут угрожать традиционной демонстрации единства среди стран-участниц.

Ранее FT сообщала, что европейские чиновники выразили сомнения в продолжении санкционной линии США в отношении России.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москве и Вашингтону необходимо преодолеть последствия политики администрации экс-президента США Джо Байдена для восстановления сотрудничества.

Валерия Городецкая