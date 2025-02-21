Мир стоит на пороге новой архитектуры евразийской безопасности

В своё время, игнорирование западными странами интересов соседей и отказ от соблюдения принципа неделимости безопасности привели к конфликту между Россией и НАТО на Украине. К нынешнему моменту среди политологов и в экспертном сообществе мирового большинства практически признан факт деградации и разрушения прежней системы международной безопасности.

В этой связи в мире растёт понимание необходимости коллективного противодействия деструктивной политике Запада. Участники международных объединений ШОС, БРИКС и страны «Глобального Юга» всё активнее координируют шаги по обеспечению суверенитета и защите национальных интересов. Локомотивом в этой деятельности смело можно считать Российскую Федерацию.

О том, что сегодня мир находится в начале выстраивания новой системы международных отношений, заявил глава российского МИДа, выступая 19 февраля в Госдуме. Он сообщил, что в настоящее время российская сторона работает над созданием новой архитектуры евразийской безопасности, которая будет открыта для всех стран континента.

«Мы начали уже эту работу, заключили и заключаем договоры новые с нашими соседями и развиваем связи с их объединениями», – отметил Сергей Лавров. В этом контексте руководитель внешнеполитического ведомства России отметил Договор о гарантиях безопасности России и Беларуси. Кроме того, Сергей Лавров особо отметил вклад Беларуси в дело сохранения мира в регионе.

Действительно, уже два года подряд в Минске проводится Международная конференция по евразийской безопасности. Основным результатом её работы можно назвать разработанный на полях Конференции проект Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке. Как указал Сергей Лавров, этот документ предназначен «заложить нормативный фундамент новой геополитической реальности на нашем континенте».

Следует заметить, что в Беларуси вообще много внимания уделяется закреплению надежных, долгосрочных и взаимовыгодных отношений в рамках Союзного государства, ОДКБ, ШОС и БРИКС. При этом, в целях повышения эффективности функционирования организаций и объединений, в которых присутствует, Беларусь активно участвует в их работе и постоянно выступает с рядом инициатив.

Например, понимая существование ряда проблем, в Минске прилагают немалые усилия для организации целенаправленной работы по сплочению участников ОДКБ и усилению роли этой организации на международной арене, повышения её практического статуса, в том числе в интересах реагирования на вызовы безопасности на постсоветском пространстве.

Экспертами в свое время был отмечен серьезный вклад Беларуси в укрепление, прежде всего, потенциала ОДКБ с точки зрения её военных возможностей. Не менее важным они считают и повышение информационно-аналитического экспертного потенциала, а также инициативу Минска о необходимости консолидации всех возможностей в области экспертной дипломатии «мозговых центров», единого планирования подхода в оценке рисков, угроз и вообще экспертного взаимодействия в рамках ОДКБ.

В настоящее время Беларусь выступает за создание большого евразийского партнерства, то есть за сопряжение форматов ОДКБ, ЕАЭС, СНГ и ШОС в самом широком контексте. Реализация этой идеи, несомненно, повысит возможности в первую очередь ОДКБ, как военно-оборонительного блока, по поддержанию мира, международной и региональной безопасности.

Владимир Вуячич