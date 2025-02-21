Маск предложил свести с орбиты МКС и готовить полет на Марс

Основатель Space X отметил, что пользы от Международной космической станции "очень мало"

ВАШИНГТОН, 20 февраля. /ТАСС/. Основатель компании Space X Илон Маск, возглавляющий ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), призвал свести с орбиты Международную космическую станцию (МКС) и готовить полет на Марс. Об этом он написал в X.

"Пришло время начать подготовку к выведению МКС с орбиты. Она отслужила свое. Пользы от нее очень мало", - говорится в его сообщении.

"Полетели на Марс", - добавил он.

В ноябре 2022 года занимавший тогда пост главы госкорпорации Роскосмос Юрий Борисов сообщил в интервью ТАСС, что срок участия России в проекте МКС будет зависеть от технического состояния российского сегмента, сроков развертывания Российской орбитальной станции, начала полетов к ней российских космонавтов и ряда других факторов. На сегодняшний день РФ официально озвучила, что планирует оставаться на МКС до 2028 года. В начале декабря 2024 года Борисов сообщал, что окончательный сценарий прекращения эксплуатации станции будет дальше уточняться с администрацией президента США Дональда Трампа.

МКС находится на орбите с 20 ноября 1998 года. Масса станции составляет около 435 тонн, а с пристыкованными кораблями может достигать 470 тонн. Участниками этого проекта являются Россия, Канада, США, Япония и 10 государств - членов Европейского космического агентства (Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швеция, Швейцария).