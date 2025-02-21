ТАСС: Фидан обсудил с Лавровым пути завершения конфликта на Украине

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Переговоры прошли на полях встречи глав МИД G20 в ЮАР

АНКАРА, 20 февраля, /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым тему завершения конфликта на Украине. Об этом ТАСС сообщил источник в МИД Турции, пояснив, что переговоры прошли на полях встречи глав МИД G20 в ЮАР.

"20 февраля министр иностранных дел Хакан Фидан встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся прекращения украинско-российской войны. Обсуждались и недавние встречи, посвященные этому вопросу", - сообщил источник.