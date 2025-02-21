Топ-5 стратегий игры для ставок на спорт

Мы собрали пять лучших стратегий ставок на спорт, благодаря которым игроки стабильно зарабатывают в букмекерских конторах в 2024 году. Стратегии подходят для депозитов с разными суммами, поэтому выйти на хороший заработок смогут как новички в беттинге, так и те, у кого уже есть капитал в ставках на спорт.

Стратегия ставок «Мартингейл»

Работающая математическая стратегия, основанная на повышении суммы ставки при проигрыше. Также известна, как «Догон». Ее суть в повышении размера пари после каждого проигрыша по форуме таким образом, чтобы один выигрыш покрыл все предыдущие проигрыши и дал ожидаемую прибыль.

Формула догона

S = (W + Sn) / (K − 1)

S – сумма следующей ставки

W – размер желаемого чистого выигрыша

Sn – общая сумма проигранных в одном цикле ставок

K – коэффициент выбранного исхода

Выстраивать можно разные по длине цепочки в зависимости от вашего депозита и размера начальной ставки. В классическом виде догон состоит из цепочки в 5-7 ставок, а коэффициенты событий должны быть не ниже 2.00. При меньших коэффициентах или большем количестве ставок риски сильно возрастают и становятся несоразмерны потенциальной прибыли.

Стратегия быстрый догон: выигрыш с долей риска

Суть стратегии – после каждого проигрыша сумма ставки увеличивается по формуле догона. Ставить нужно против затяжных серий команд.

Лучшие матчи для этой стратегии – игры в рамках НБА и НХЛ, также подойдут МЛБ и НФЛ, если вы разбираетесь в бейсболе и американском футболе.

Пример. Команда «Чикаго Буллз» проиграла уже третий матч подряд, что для нее большая редкость. Ставим против этой серии поражений, то есть на победу «Чикаго Буллз» в каждом следующем матче НБА. Коэффициент на этот исход будет в среднем от 1.70 до 2.00, что позволит иметь запас минимум на 5-7 догонов, в зависимости от вашего депозита и начальной ставки.

Стратегия Даламбера и контрДаламбера

В основе стратегий – классический догон с небольшими поправками.

Стратегия Даламбера – прогрессивная схема ставок на спорт, при которой размер следующего пари зависит от результата предыдущего прогноза.

Главное правило – если ставка оказалась проигрышной, то размер следующего пари увеличивается на одну базовую единицу, а в случае выигрыша снижается также на одну величину. Если выигрышная ставка была первой в цепочке, то размер следующего прогноза остается неизменным.

Стратегия контрДаламбера работает зеркальным образом: в случае проигрышной ставки сумма следующего пари снижается на одну единицу, а при выигрыше – повышается. Эта тактика позволит снизить риски, но при этом все равно сохранить возможность крупных выигрышей при затяжной серии удачных ставок.

Рекомендуем коэффициенты для данных математических стратегий в диапазоне от 1.80 до 2.20. Ставить можно на любые виды спорта, как в прематче, так и в лайве.

Стратегия системы 2 из 6: руководство счетом

Суть стратегии – составлять прогнозы, искать ничейные матчи и выигрывать минимум в 2 из 6 случаев. Стратегия подходит для ставок на любые виды спорта и исходы, однако в классическом варианте подразумевается оформление пари на футбол, а именно ничью в основное время матча.

Рекомендуем брать ничью в матчах низовых лиг, где редко пробивают тотал больше 2,5. Коэффициенты необходимо искать от 3.90 до 4.50. Ставить нужно по стратегии флэт, то есть, выделять на каждый исход одинаковую сумму средств.

При верных коэффициентах вы получите выигрыш даже при двух верных прогнозах из шести, чего при качественном анализе добиться довольно легко. При выигрыше всех шести ставо вы всего лишь за одну цепочку сможете получить сумму в 14-15 раз больше, чем выделялась под нее.

Вы проиграете весь банк, если ошибетесь в 10 ставках подряд, поэтому нужно тщательно анализировать матчи.

Стратегия ставок «Лесенка»

«Лесенка» – финансовая стратегия ставок на спорт, позволяющая с небольшой суммы разогнать огромный депозит. Ее смысл – ставить на следующее пари всю сумму чистого выигрыша за прошлый прогноз + размер самой ставки.

Пример. Игрок стартует со ставки в 500 рублей на исход с коэффициентом 1.50. В случае выигрыша он получит 750 рублей, которые необходимо потратить на следующий прогноз.

Допустим, у игрока стоит задача провести лесенку из пяти ступеней, с коэффициентом каждого пари по 1.50. В случае успеха он получит 500 х 1.50 х 1.50 х 1.50 х 1.50 х 1.50 = 3795 рублей прибыли.

Можно делать лесенки из какого угодно количества ставок и коэффициентов, но мы рекомендуем придерживаться правила – чем выше диапазон котировок, тем меньше прогнозов должно быть в одной цепочке.