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Российский «СКАТ 350М» вызвал интерес на выставке в Абу-Даби

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Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости
Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости.

«Калашников»: Беспилотник «СКАТ 350М» вызвал интерес на выставке в Абу-Даби

Российский беспилотник «СКАТ 350М» вызвал интерес специалистов, военных и официальных делегаций на выставке в Абу-Даби (ОАЭ). Об этом в Telegram сообщает концерн «Калашников».

В компании называют представленный на мероприятии «СКАТ 350М» гражданским беспилотником, который может найти широкое применение в народном хозяйстве. В России серийно производимый дрон используется, в частности, в ходе специальной военной операции для воздушного наблюдения и поиска целей в различных диапазонах электромагнитного спектра.

В частности, беспилотник позволил обнаружить системы RM-70 Vampire, склады боеприпасов и военные предприятия противника. «Это самый лучший БЛА в тактическом звене. Он очень хорошо зарекомендовал себя в зоне проведения СВО. Мы постоянно получаем положительные отзывы от военнослужащих», — сказал гендиректор концерна Алан Лушников.

Со ссылкой на оценку военных руководитель заявил, что «СКАТ 350М» «прост в эксплуатации как автомат Калашникова и при этом имеет много необходимого им функционала», чем и вызван интерес к нему на мировом рынке.

Ранее концерн сообщил, что «Калашников» впервые покажет беспилотник «СКАТ 350М» на выставке IDEX 2024 в Абу-Даби, которая пройдет с 17 по 21 февраля.

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  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Россия
Продукция
АК-74 "Калашников"
Град РСЗО
Компании
Концерн Калашников
Проекты
БПЛА
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