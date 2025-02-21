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Военное обозрение

Франция передала свою единственную военную базу в Кот-д'Ивуаре местным властям

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Источник изображения: topwar.ru

20 февраля 2025 года становится важной вехой в истории взаимоотношений французских и африканских военных. В этот день Франция передала свою единственную военную базу в Кот-д'Ивуаре под управление властей своей бывшей колонии. Французские войска присутствуют в этой африканской стране уже несколько десятилетий, и уход французов вполне логичен и полностью соответствует растущей тенденции среди африканских стран сокращать свои военные связи с Францией.

Вывод французских войск будет происходить постепенно в течение 2025 года. В итоге на территории Кот-д'Ивуара должно будет остаться около 80 французских солдат для учебных и вспомогательных миссий. За последние несколько недель в, теперь уже бывший, французский лагерь прибыли около 100 ивуарийских десантников, и прошли совместные учения двух армий.

Хотя передача военной базы и полномочий происходит на фоне ослабления связей бывших французских колоний в Западной Африке, обе стороны подчеркнули, что отношения остаются теплыми. А что ещё остаётся говорить...

Этот акт знаменует собой новую эру в дружбе и стратегическом партнёрстве между нашими двумя странами. Военное сотрудничество между нашими странами в будущем будет таким же хорошим, как и всегда.

— сказал министр обороны Кот-д'Ивуара Тене Бирахима Уаттара.

Его французский коллега Себастьян Лекорню со своей стороны ответил:

Поскольку мир меняется... очевидно, что наши военные отношения должны измениться. Это важный исторический момент для двух стран, которые разделяют отношения, построенные на дружбе и высоком уровне профессионализма.

Только теперь высокий уровень партнёрства и профессионализма в указанной африканской стране будут проявлять не 800 французских военных, а 80.

Напомним, что ранее Франция была вынуждена вывести свои войска из Нигера, Буркина-Фасо, Мали и ЦАР. По тому же пути предлагают французам пойти власти Чада и Сенегала.

В связи с этим высказывается гипотеза о том, что Макрон, рейтинг которого в последнее время не поднимается выше 20 процентов, может отправить выводимых из Африки военных на Украину.

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Буркина-Фасо
Мали
Нигер
Сенегал
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