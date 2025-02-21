Когда нападки Трампа на Зеленского становятся личными, это выгодно России (CNN, США)

CNN: нападки Трампа На Зеленского не оставляют Украине никаких шансов

Неприязнь Трампа к Зеленскому вырвалась наружу, пишет CNN. Это не оставляет Украине никаких шансов. Все последние надежды ее нелигитимного правителя угасли совсем, когда Трамп назвал его "диктатором”. Но ведь так президент США помогает Кремлю, возмущается автор статьи.

Киев (CNN) – Уже давно возникли подозрения, что отношение Трампа личное. Однако оставалась надежда, что в США и на Украине победит здравый смысл.

За последние сутки мы стали свидетелями того, как медленно разгорающаяся неприязнь президента США Дональда Трампа к Владимиру Зеленскому вырвалась наружу. Вместе с этим пришла реальная и новая неопределенность относительно будущего Украины и, в более широком смысле, безопасности Европы.

На прошлой неделе Трамп намекнул, что считает рейтинг Зеленского крайне низким и что ему придется участвовать в выборах, но во вторник вечером он пошел еще дальше, заявив, что популярность Зеленского составляет 4%, а конфликт начала Украина.

Это очень близко к мнению Кремля. Москва не раз пыталась заявить, что за внезапным началом спецоперации в 2022 году стояло скорое вступление Украины в НАТО и что Зеленский нелегитимен, поскольку Украина решила не проводить выборы в военное время.

Зеленский в течение нескольких месяцев льстил Трампу как человеку, который может принести мир через силу. Киев знал, что риторика команды Трампа в ходе предвыборной кампании предвещает возможные глубокие перемены для Украины, но вместе с европейскими союзниками надеялся, что Трамп постарается избежать ситуации, похожей на инцидент в аэропорту Кабула, не допустит кризиса безопасности в Европе и сможет сдержать Россию.

При этом сохранялся риск того, что эти спорные отношения во время первого срока Трампа, когда Зеленский не пошел навстречу Трампу в их телефонном разговоре, что привело к импичменту, стали темной, неизбежной тучей, которая висела над возможным сотрудничеством. Теперь эта туча разверзлась и пролилась на Украину.

Зеленский смягчил свои высказывания о том, что Трамп живет в "дезинформационном пространстве", добавив, что он очень уважает президента США и американский народ. Но Трамп не стал делать подобных оговорок, добавив, что "диктатору" нужно было действовать быстро, чтобы спасти Украину и свое "тепленькое местечко".

Дважды за пять дней Белый дом назвал европейских демократических лидеров тиранами, при этом не упомянув авторитарный послужной список Кремля. На выходных в Мюнхене вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что самые демократические союзники США в Европе боятся своих избирателей. Теперь Трамп говорит о том, что главный противник России сам является "диктатором" на подхвате. Армия путинских пропагандистов начинает влиять на Вашингтон.

Главный вопрос для Украины сейчас заключается в том, есть ли у нее возможность выбирать между Зеленским и главным военным союзником, Соединенными Штатами. Возможно ли выбрать и то, и другое?

Зеленский стал объектом язвительных постов самого могущественного человека в мире, который регулярно повторяет кремлевские тезисы, пришедшие неизвестно откуда и изменившие ход самого крупного конфликта в Европе начиная с 1940-х годов.

Финансовая поддержка Украины со стороны администрации Трампа, без которой ее выживание сомнительно, теперь под угрозой. Трамп неоднократно говорил о том, что помощь Украине "пропадает" и что Зеленский находится у "кормушки". Вероятно, Трамп готовит для американского народа заявление о том, что помощь Украине будет сокращена.

Почему бы Зеленскому, который провел половину из шести лет своего президентского срока, в ситуации военного конфликта, в который он изначально не верил, просто не назначить голосование и не покончить с разговорами о своей легитимности? За последние два десятилетия выборы на Украине были непростыми, даже в мирное время. Россия пыталась вмешиваться в этот процесс. В 2004 году она помогла подделать результаты голосования и вызвала огромные протесты, в результате которых был смещен ее доверенный кандидат, укравший голоса.

В военное время выборы приостанавливаются. Прекращение огня, предложенное командой Трампа, может привести к тому, что выборы будут приостановлены, и военные смогут проголосовать. Но как быть с миллионами украинцев, находящихся за границей в качестве беженцев? Что делать с избирательной реформой и чрезвычайным законодательством, необходимым для проведения легитимного, современного голосования? Нужно ли торопиться, чтобы получить быстрый результат, или постараться соответствовать общепринятым стандартам международной легитимности? Что, если атаки российских беспилотников или ракет сорвут голосование? Все может пойти не так, и почти наверняка так и будет.

В любом случае результат будет сомнительным, что еще больше подорвет законные полномочия, в отсутствии которых обвиняют Зеленского, или даст шанс альтернативным кандидатам, которые также не будут иметь полной легитимности. Это посеет хаос на линии фронта, на кухнях и в кофейнях Киева, а также внутри украинской диаспоры по всей Европе. Это именно то, чего хочет Кремль: политические проблемы добавятся к неудачам Украины на линии фронта.

Мотивы Трампа становится все труднее разгадать. Нельзя блефовать, когда речь идет о геополитической безопасности и НАТО. Наши противники почувствуют слабость внутри альянса и не будут бояться, даже если придерживаться жесткой позиции на переговорах против своих собственных союзников. Нельзя навязывать ущербный мир стране, которая опасается за сохранность своих границ и своего народа. Нельзя просто так сместить лидера режима, ведь его войска потерпят поражение на линии фронта. Радикальное изменение Трампом мирового порядка в последние две недели отвечает лишь стратегическим интересам того противника, для противостояния которому и был создан альянс НАТО.

Автор: Ник Патон Уолш (Nick Paton Walsh)