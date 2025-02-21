В США построят верфь нового поколения для выпуска беспилотных судов

Американская технологическая компания Saronic Technologies намерена произвести революцию в военно-морской отрасли, построив Port Alpha – верфь нового поколения, предназначенную для строительства новых классов автономных судов.

Как сообщает Naval Today, этот амбициозный проект стал возможен благодаря недавно объявленному раунду финансирования серии C на сумму 600 млн долларов, который довел оценку компании до 4 млрд долларов.

Проект верфи для производства автономных судов Saronic Technologies

Компания Saronic Technologies стремится использовать передовые производственные процессы и передовой опыт других отраслей для максимального повышения качества, масштабируемости процессов и для ускорения производства.

Ожидается, что Port Alpha будет строить автономные суда и корабли среднего и большого класса для ВМС.

Компания Saronic Technologies нацелена устранить пробелы в судостроительных мощностях США и инвестировать в критически важную инфраструктуру, необходимую для создания и поддержки гибридного флота американских вооруженных сил.

"Основной принцип Saronic заключается в том, что мы проектируем наши суда автономными от киля до верхушки мачты. Мы будем придерживаться того же подхода с Port Alpha, создавая верфь "с нуля", чтобы выпускать продукцию со скоростью и масштабом, невиданными со времен Второй мировой войны", – заявил генеральный директор и соучредитель Saronic Дино Маврукас.

"В последние годы наблюдается снижение возможностей Соединенных Штатов строить корабли и выпускать продукцию, необходимую для основных нужд страны. Я рад поддержать Saronic и ее стремление возродить судостроение в Америке", – подчеркнул гендиректор инвестиционного фонда Gil Capital Элад Гил.

Командование ВМС США ранее неоднократно заявляло о необходимости создания гибридного флота, который объединит значительное количество беспилотных платформ и корабли с экипажами. Такой вектор развития потребует трансформации подхода к судостроению и особого внимания к масштабированию передовых технологий и автономных систем.

Saronic инвестировала в разработку и расширение своих производственных возможностей для малых беспилотных судов в течение последних двух лет.

Заявление о проекте Port Alpha последовало после приобретения компанией Saronic производственного предприятия площадью около 39 тысяч кв. метров в Остине, штат Техас.