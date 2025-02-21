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ТАСС

Парламент Болгарии намерен запретить отправку военных на Украину

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Флаг Болгарии
Флаг Болгарии.
Источник изображения: Михаил Метцель/ТАСС

Против возможной отправки болгарских военных на Украину ранее высказался президент Болгарии Румен Радев

СОФИЯ, 20 февраля. /ТАСС/. Представители правящего большинства в болгарском парламенте подготовили декларацию о запрете отправки болгарских военных на Украину. Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя парламентской группы партии "Есть такой народ" (входит в состав правящей коалиции) Станислав Балабанов.

"Правящее большинство собралось вместе и подготовило проект декларации парламента о недопущении отправки болгарских военнослужащих на фронт на Украину", - сообщил депутат. Балабанов дополнил, что декларация - это единственно возможный документ, который сейчас может принять парламент, так как правительство страны не запрашивало подобного разрешения.

Депутаты парламента также заслушали министра обороны Атанаса Запрянова и министра иностранных дел Георга Георгиева о вопросах, полученных Болгарией через посольство США и постоянной делегации НАТО относительно возможного участия страны в процессе обеспечения гарантий безопасности на Украине, в частности, о готовности расположить свои войска на Украине для обеспечения решения о мире.

"Никто и никогда не предлагал нам обсудить вопрос об отправке военного контингента на Украину", - заявил Георгиев, а Запрянов подтвердил слова коллеги.

Ранее категорично против возможной отправки болгарских военных на Украину высказался президент Болгарии Румен Радев. 

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