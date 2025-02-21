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ТАСС

Путин поговорил с командирами 810-й бригады и 56-го полка

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© Сергей Булкин/ ТАСС
© Сергей Булкин/ ТАСС.
Источник изображения: © Сергей Булкин/ ТАСС

Президент поблагодарил их и весь личный состав подразделений за успешное выполнение задач в Курской области

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в четверг поговорил по телефону с командирами 810-й бригады Черноморского флота и 56-го полка седьмой десантно-штурмовой дивизии, которые доложили верховному главнокомандующему о положении и ходе боевых действий в зоне их ответственности, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Президент поблагодарил командиров и весь личный состав подразделений за успешное выполнение поставленных перед ними задач на территориях вклинения противника в Курской области", - сказал официальный представитель Кремля.

Накануне Путин сообщил, что бойцы 810-й бригады ВС РФ пересекли границу с Украиной в Курской области.

810-я отдельная гвардейская орденов Жукова и Ушакова бригада морской пехоты за время специальной военной операции сражалась на самых сложных участках фронта. Бойцы участвовали в освобождении Мариуполя, отражении украинского контрнаступления в Запорожкой области и работали в островной зоне реки Днепр в Херсонской области. С началом наступления ВСУ в Курской области подразделения бригады были переброшены в приграничные районы, где выполняют боевые задачи до сих пор.

Так, в начале февраля сообщалось, что в отражении восьми волн атак ВСУ принимали участие военнослужащие 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 810-й отдельной бригады морской пехоты, добровольческих формирований "Ветераны" и "Арбат", а также операторы БПЛА центра "Рубикон", 40-й отдельной бригады морпехоты и 177-го отдельного полка морпехоты. Глава государства неоднократно отзывался о том, что воюющие на курском направлении бойцы работают "круто, грамотно, дерзко". 

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