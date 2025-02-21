Трамп заявил о потере Украиной в ходе конфликта 700 тыс. человек

Президент США сравнил происходящее в стране с битвой при Геттисберге

НЬЮ-ЙОРК, 20 февраля. /ТАСС/. Украина в ходе боевых действий потеряла около 700 тыс. человек. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время выступления в штате Флорида.

"Скорее всего, Украина потеряла 700 тыс. человек. Это ужасно. На всех полях можно увидеть тела и части тел. Все это мы видим очень точно благодаря спутникам. <...> [Владимир] Зеленский плохо справляется. Его люди погибают напрасно", - сказал американский лидер.

По его словам, происходящее на Украине напоминает ему битву при Геттисберге - самое кровопролитное сражение Гражданской войны в США, состоявшееся 1-3 июля 1863 года.

Ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба - первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской сообщил в интервью газете "Красная звезда", что Украина только за 2024 год потеряла убитыми и ранеными 590 тыс. военнослужащих, а с начала специальной военной операции - более 1 млн.