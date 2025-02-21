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ТАСС

БМПТ "Терминатор" может сменить название на российское

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Боевая машина поддержки танков БМПТ "Терминатор" военнослужащих Центрального военного округа ведет учебный огонь в зоне специальной военной операции
Боевая машина поддержки танков БМПТ "Терминатор" военнослужащих Центрального военного округа ведет учебный огонь в зоне специальной военной операции.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

"Уралвагонзавод" отметил, что машина непрерывно совершенствуется

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Российская боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" может сменить название с западного на российское. Об этом "Российской газете" сообщили в пресс-службе концерна "Уралвагонзавод" (входит в Ростех).

"Контракты с Минобороны на поставку БМПТ выполняются. Машина непрерывно совершенствуется. Сейчас это касается дальнейшего повышения защищенности от противотанковых средств, в том числе БПЛА, на нее устанавливаются защитные преграды и комплексы РЭБ, отметили в концерне. - В российском обществе кулуарно уже давно поднимается вопрос об отказе от американского названия грозной русской машины".

БМПТ "Терминатор" - высокозащищенная боевая машина поддержки танков, созданная на базе танка Т-90. Основное вооружение - две 30-миллиметровые автоматические пушки 2А42 и четыре сверхзвуковые управляемые ракеты "Атака-Т" на пусковых установках. Комплекс включает также пулемет, спаренный с автоматическими пушками, и два 30-миллиметровых автоматических гранатомета в бронированных отсеках на надгусеничных полках.

Машина оснащена высокоавтоматизированной системой управления огнем, обеспечивающей эффективное обнаружение и поражение целей в любое время суток. Всеракурсная защита дает необходимый уровень защищенности на поле боя, а значительный боекомплект и высокоэффективный комплекс вооружения - возможность поражения большого количества целей. 

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Страны
Россия
США
Продукция
2А42
БМПТ Рамка-99
Т-90 "Владимир"
Компании
Уралвагонзавод
Проекты
БПЛА
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