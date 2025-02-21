Настроение на передовой спустя три года (Foreign Policy, США)

FP: украинцы на передовой внимательно наблюдают за переговорами США и России

Украинские военные внимательно наблюдают за началом диалога США и России о мирном урегулировании конфликта, пишет FP. Они говорят, что ВСУ не в состоянии долго противостоять российским войскам: просто "заканчиваются люди".

Фабрис Депре (Fabrice Deprez)

Краматорск, Украина — Эхо недавнего залпа громких заявлений президента США Дональда Трампа об Украине докатилось до заснеженных окопов на востоке страны, где измотанные украинские войска уже больше года отражают российские атаки.

Трамп потребовал, чтобы Киев передал Соединенным Штатам редкоземельные металлы на сумму 500 миллиардов долларов ради дальнейшей поддержки и допустил, что Украина когда-нибудь “может стать российской”. Во вторник госсекретарь Марко Рубио провел беспрецедентную встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Саудовской Аравии.

“Все, конечно, только и говорят, что о заявлениях Трампа”, — сказал старший сержант Сергей из 115-й механизированной бригады. Он отдыхает в неприметном доме на окраине [Красного] Лимана, разбомбленного городка в десяти километрах от передовых позиций российских войск. Как и другие собеседники журнала Foreign Policy с передовой, Сергей согласился на интервью лишь при условии, что, в соответствии с протоколом ВСУ, его назовут только по имени.

“Мне все еще кажется, существует большая вероятность, что за горячей стадией последует более спокойная. Но послушайте, нам важно не грузиться на этот счет, иначе мы начнем совершать ошибки”, — сказал Сергей.

Спустя всего месяц второго срока Трампа на Украине зреет тревога: складывается впечатление, что США готовятся к прямым переговорам с Россией. 12 февраля Трамп провел, как он выразился, “продолжительный и весьма плодотворный телефонный разговор” с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого лидеры якобы договорились о скорой встрече.

Последующий телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским не развеял опасений Киева, что он окажется не у дел на грядущих переговорах. В тот же день министр обороны США Пит Хегсет призвал союзников признать, что возвращение Украины к границам до 2014 года — “нереалистичная задача”, и одновременно исключил членство страны в НАТО.

Состоявшиеся уже на этой неделе переговоры между Рубио и Лавровым лишь усугубили опасения в Киеве, что судьба Украины будет обсуждаться за ее спиной. Этот страх лишь усилился, когда Трамп в среду назвал Зеленского “неизбранным диктатором” и призвал его “поторопиться, иначе у него не останется страны”.

“Тем временем мы успешно ведем переговоры о мирном урегулировании с Россией”, — добавил Трамп.

На передовой эту перспективу за последние недели встречают со смесью тоски и надежды. “Все войны заканчиваются переговорами, — сказал 32-летний Александр, командир небольшого разведывательного подразделения 115-й бригады. — Но все будет сложно, потому что мы не понимаем, что происходит в политическом отношении. Русские будут наседать, и мы не знаем, чего хочет Трамп, чего он хочет от Украины и чего хочет сама Украина. Мы просто знаем, что русские продолжат, если захотят”.

“Но кто-то должен подумать об Украине, потому что у нас заканчиваются люди. У России 140 миллионов человек, и мы всех не переубиваем”, — добавил Александр.

Непрерывное российское наступление длится уже больше года и сильно истощило недоукомплектованные украинские бригады на линии фронта. Отчасти для того, чтобы компенсировать нехватку личного состава, обе армии теперь широко используют беспилотники — как для разведки, так и для нанесения ударов. “Беспилотники прекрасно работают в хорошую погоду, — сказал Александр. — Но в ветер, дождь, снег или мороз они не летают. В любом случае, всегда нужны люди — в идеале в связке с беспилотниками. Но в пехотных бригадах разведчики уже вымирающий вид… Это специфическая работа; не все готовы ею заниматься”.

“Очевидно, что боевые действия стали гораздо технологичнее, — сказал 35-летний военный хирург Володя, чей медпункт оборудован в подвале полуразрушенного здания в Лимане. — Сейчас остается меньше людей на передовой и уделяется больше внимания беспилотникам для остановки атак противника”.

С начала своей спецоперации Москва понесла огромные потери. Согласно недавнему докладу Международного института стратегических исследований, по меньшей мере 172 000 российских солдат могли погибнуть с 2022 года, а 2024 год стал самым смертоносным годом конфликта (ни одна организация на Западе не может иметь достоверных данных о российских потерях, на передовой они не были; а Министерство обороны России не подтверждает указанных данных. – Прим. ИноСМИ). В последние недели продвижение России замедлилось, а украинские войска даже разворачивают контратаки на нескольких участках линии фронта.

Однако несмотря на тяжелые потери, за последние несколько месяцев российские войска вышли на окраины Покровска [Красноармейск], последнего оплота ВСУ на юге Донбасса, и захватили Великую Новоселку еще южнее.

В Краматорске, столице подконтрольной Украине части Донбасса, примерно в 30 километрах югу от Лимана, местные жители с тревогой наблюдают за приближением линии фронта. Российские войска постепенно продвигаются к опорному пункту ВСУ Часову Яру, примерно в 25 километрах к востоку от Краматорска, после недель ожесточенных уличных боев. В соседнем промышленном городе Славянске регулярно слышны взрывы. 9 февраля 500-килограммовая планирующая бомба поразила жилой район в Краматорске, убив одного человека и ранив еще 12. Четыре дня спустя на город обрушились ее две мощные управляемые бомбы, убив еще человека (В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты в России российские войска регулярно наносят прицельные удары по военным целям и инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям. – Прим. ИноСМИ).

Сегодня Краматорск — это гарнизонный город, через который ежедневно снуют сотни военных транспортных средств к линии фронта или обратно. В нем по-прежнему проживает 80 000 мирных жителей — вдвое меньше, чем до начала боевых действий.

“Уже открыто говорится о том, что значительная часть населения хочет прекращения огня, — сказал глава городской больницы №1 в соседнем Славянске Владимир Иваненко. — Если обстрелы не прекратятся, а “прилеты” продолжатся, то заводы и предприятия никогда не восстановятся. Будет бесконечный ужас”.

“И мы готовимся к худшему — что Трамп свернет не только военную помощь Украине, но и всякую”, — сказал Иваненко. Десятки украинских неправительственных организаций по всей стране уже закрывают или урезают свои проекты из-за того, что администрация Трампа закрыла Агентство США по международному развитию.

На линии фронта также царят сомнения в том, что Трампу удастся заключить соглашение с Москвой. “Сейчас я лично не представляю, с кем вообще мы можем поговорить, — сказал военный хирург Володя. — Я считаю, что переговоры возможны лишь в том случае, если мы будем говорить с позиции силы, а, судя по развитию событий на фронте, это явно не про нас”.

Фабрис Депре — независимый французский журналист из Киева