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Военное обозрение

В ВСУ отмечают перебои с предоставлением данных американскими системами обнаружения ракетных пусков

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Источник изображения: topwar.ru

Украинские военные опасаются, что Пентагон готовит отключение украинских информационных систем от американских данных системы обнаружения ракетных пусков.

Как отмечают украинские источники, военнослужащие частей ПВО ВСУ жалуются на то, что соответствующая информация от американских «союзников» в последнее время поступает с некоторой задержкой, а то и не поступает вовсе.

Если эти перебои не связаны с техническими неполадками и не являются разовой «акцией» США, чтобы сделать более сговорчивыми украинских вассалов перед возможным началом переговорного процесса по урегулированию вооруженного конфликта, уже в ближайшее время может существенно вырасти эффективность российских ракетных ударов по военным и инфраструктурным объектам на Украине.

Ранее сообщалось, что НАТО ищет способы нейтрализации российских ФАБ с УМПК. Для этого руководство альянса запустило конкурс под названием Counter glide bombs, целью которого является разработка концепции борьбы с управляемыми авиабомбами. В рамках конкурса в первую очередь учитывается инновационность и уникальность, простота и удобство использования.

В дальнейшем на основании результатов вышеназванной программы альянс планирует реализовать технологическое решение для обнаружения, перехвата и уничтожения целей этого типа. При этом не рассматриваются попытки ограничить работу самолетов ВКС РФ, осуществляющих пуски ФАБ с УМПК, поскольку ВСУ не располагают достаточным количеством средств ПВО.

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Страны
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
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