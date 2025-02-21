ВС Франции намерены расширить применение робототехники в бою

ЦАМТО, 20 февраля. Генеральная дирекция по вооружениям (DGA) Министерства ВС Франции подписала с компаниями KNDS France и Safran Electronics and Defense рамочное соглашение DROIDE в области наземной робототехники.

Рассчитанное на семь лет рамочное соглашение позволит изучить и разработать технологии, необходимые для удовлетворения потребностей ВС Франции в наземной робототехнике к 2030-2035 годам.

Рамочное соглашение DROIDE направлено на развитие ключевых технологий, необходимых для наземных роботизированных платформ, применяющихся в боевых условиях. Новое соглашение направлено на разработку в результате многоцелевого наземного робота-демонстратора. Данная ДУМ должна расширить возможности действующих в пешем порядке подразделений и повысить живучесть личного состава. Инициатива реализуется в контексте растущего интереса ВС Франции к применению роботизированных систем и соответствует положениям "Закона о военных программах на 2024-2030 годы".

Рамочное соглашение предусматривает возможность присоединения к программе DROIDE других компаний, которые могут предложить интересующие ВС Франции инновации.

Как предполагается, программа DROIDE будет основываться на предыдущих проектах, включая реализованную Safran программу FURIOUS (FUturs systemes Robotiques Innovants en tant qu’OUtilS), в рамках которой проводились испытания дистанционно управляемых машин, предназначенных для ведения разведки и транспортировки грузов.

Программа направлена на укрепление промышленного и технологического потенциала Франции в области военной робототехники, будет способствовать усилению сотрудничества лидеров французской оборонной промышленности и сторонних новаторов, а также обеспечит сохранение в стране суверенных технологий в данной сфере.